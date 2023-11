Quince denuncias en una semana en Valladolid por presuntas ciberestafas por secuestros de cuentas de WhatsApp

Un total de 15 denuncias se han presentado en una semana por presuntas ciberestafas de secuestros de cuentas de WhatsApp, mediante el método del reenvío del código de seis dígitos. Al parecer, el usuario cree que está hablando con una persona conocida lo que hace más factible que la víctima caiga en la trampa, según informó hoy la Policía Nacional en un comunicado.

La estafa comienza cuando el estafador intenta registrar el número de teléfono de la víctima en la aplicación de WhatsApp para asociarlo o iniciar sesión. En este momento, la aplicación de mensajería instantánea envía un código de seis dígitos a la víctima, necesario para que el atacante pueda acceder a la cuenta de WhatsApp en el otro móvil.

El ciberestafador, haciéndose pasar por un contacto de la agenda, envía un mensaje por WhatsApp a la víctima pidiéndole el código de seis dígitos. Para esto previamente ya habría hackeado la lista de contactos de ese teléfono. El mensaje es de este tipo: “Hola. Lo siento, te envié un código de seis dígitos por SMS, por error, ¿me lo puedes reenviar? Es urgente".

Si la víctima cae en el engaño y reenvía el código, perderá el acceso a su cuenta de WhatsApp, ya que el suplantador la habrá asociado a su propio dispositivo. En ese momento, la víctima pierde el control de su cuenta y el estafador tendrá acceso a todos los contactos de la víctima para hacerse pasar por ella y pedir datos bancarios o información personal.

Las recomendaciones para no caer en esta estafa son no compartir nunca el código de verificación de Whatsapp con nadie; no responder y bloquear ante la recepción de mensajes sospechosos y extremar la prudencia. “La seguridad de tu cuenta es fundamental”, concluyó la Policía.