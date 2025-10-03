Una reclusa de una cárcel de Salamanca agrede brutalmente a un funcionario: “No es un hecho aislado”

Una interna del módulo de mujeres del centro penitenciario de Topas, en Salamanca, protagonizó una agresión violenta contra el Jefe de Servicios durante una intervención para controlar una situación conflictiva. El funcionario recibió un puñetazo en la nariz que le provocó un traumatismo nasal grave, requiriendo atención médica inmediata y posterior traslado al servicio de Urgencias.

El sindicato CSIF ha denunciado el incidente como una muestra más del deterioro de la seguridad en las cárceles españolas, señalando que no se trata de un hecho aislado. La agresión se produjo mientras el equipo intentaba desescalar la conducta extremadamente violenta de la reclusa, en un contexto que revela fallos estructurales en los protocolos de intervención y gestión de internos con perfiles peligrosos.

CSIF exige medidas urgentes para proteger al personal penitenciario, incluyendo el reconocimiento legal como agentes de la autoridad, la revisión de criterios de clasificación, la actualización de protocolos y la formación continua. El sindicato advierte que la seguridad no puede depender únicamente de la experiencia individual de cada funcionario, sino de una política penitenciaria con recursos adecuados y enfoque preventivo.

La organización subraya la necesidad de abordar de forma estructural la violencia en los centros penitenciarios, alertando de que sin cambios reales, el riesgo de nuevos incidentes seguirá siendo elevado. El caso de Topas se suma a una serie de agresiones que han encendido las alarmas sobre las condiciones laborales del personal de prisiones en España.