Una madre tortura a su hija provocándole quemaduras y una hemorragia cerebral porque quería un niño

Lizbeth Hurtado-Breton, de 36 años, fue arrestada en Midvale, Utah, tras graves denuncias de abuso contra su hija de tres meses, según ha informado People. La intervención de las autoridades se produjo luego de que un trabajador social detectara lesiones severas en la menor, lo que dio inicio a una investigación judicial.

Según el informe policial, el bebé presentaba quemaduras con vapor, fracturas múltiples y una hemorragia cerebral. Las autoridades encontraron heridas en distintas etapas de cicatrización, lo que indica un patrón de maltrato prolongado. El padre de la niña declaró que Hurtado-Breton “quería un niño” y que “no le gustaba que la bebé llorara”, lo que habría motivado actos de violencia.

El padre también relató que la madre usaba cinta adhesiva para cubrir la boca de la bebé y que en una ocasión “le echó vapor en la cara mientras cocinaba”. Según el informe, Hurtado-Breton justificó sus acciones diciendo que “no sabía que el vapor podía quemar”. En otra ocasión, el hombre alegó que regresó del trabajo y encontró la boca del bebé vendada porque, según le dijo Hurtado-Breton, el niño no paraba de llorar. "El padre informó haber visto a Lizbeth empujando un biberón por la cara del bebé, lo que provocó que este se ahogara con la leche y no pudiera respirar", se lee en parte de un informe de arresto citado por los medios.

La trabajadora social informó que el bebé presentaba múltiples fracturas óseas y una hemorragia cerebral, entre otras lesiones graves, según documentos judiciales. También señaló que las lesiones se encontraban en diferentes etapas de curación, lo que indica un historial de abuso continuado. La menor fue hospitalizada y permanece bajo protección estatal.

Hurtado-Breton enfrenta cargos por tortura infantil y agresión agravada. Actualmente se encuentra bajo custodia, mientras las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los hechos. Organizaciones como Childhelp National Child Abuse Hotline ofrecen apoyo gratuito y confidencial a quienes sospechen casos de abuso infantil. Las autoridades locales han reiterado su compromiso de proteger a los menores y llevar ante la justicia a los responsables de actos criminales de esta naturaleza.