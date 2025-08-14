Regresan a sus casas más de mil desalojados anoche en Zamora

Los más de mil desalojados anoche de ocho localidades afectadas por el incendio forestal de Puercas (Zamora) ya están de vuelta a casa después de que este jueves el incendio esté ya sin llama.

Muchos de ellos han pasado la noche en pabellones deportivos e instalaciones municipales de Alcañices, Tábara y Camarzana de Tera

Además, se han reabierto todas las carreteras de la red secundaria que permanecían cortadas por este incendio, según informan desde la Junta.

Los medios de extinción mantienen la vigilancia del perímetro por si pudiera reactivarse algún foco, por lo que permanecen en la zona y están pendientes porque "las circunstancias climatológicas son cambiantes".

La primera estimación de los técnicos del servicio de extinción apuntan a que este incendio, del que aún no se ha determinado su origen, podría rondar las 4.500 hectáreas.

El fuego se inició el pasado lunes, cuando no había tormentas ni otras circunstancias atmosféricas que pudiesen desencadenar el incendio, por lo que se piensa que la mano del ser humano puede estar detrás del fuego, aunque aún no se ha determinado si ha sido provocado de forma intencionada o por negligencia.

El origen del fuego lo investigará técnicos especializados de la Junta de Castilla y León junto a la Guardia Civil.