Rocío Lucas considera imprescindible alinear la FP a las exigencias del mercado laboral

Alinear los programas de Formación Profesional con las exigencias del mercado laboral y una constante inversión en infraestructuras y recursos. Son dos de los principales retos a los que se enfrenta la FP en Castilla y León como ha recalcado la consejera de Educación, Rocío Lucas, con motivo del IV Foro de Formación Profesional Castilla y León, que se desarrolla de forma paralela a los CyLSkills 2025, un evento al que acudirán 450 personas y donde se escucharán las voces de algunas de las personas con más conocimiento en la materia en Europa.

"Estas titulaciones son herramientas esenciales para el desarrollo de competencias y habilidades técnicas que son vitales para el crecimiento económico y la competitividad de cualquier país. Sin embargo, a pesar de sus fortalezas, se enfrentan a distintos desafíos, entre ellos, la rápida obsolescencia de mantener la alineación entre los programa de formación y las exigencias del mercado laboral y la constante de inversión en infraestructuras y recursos", destacaba Lucas.

En ese contexto, ha recalcado que Castilla y León se enfrenta a estos retos comunes con soluciones adaptadas, eficaces y eficientes que han permito alcanzar cifras récord: 48.600 alumnos matriculados en estas enseñanzas, una inserción laboral que supera el 87 por ciento de media en las 22 familias profesionales ofertadas y una amplia oferta formativa -153 titulaciones diferentes y 206 centros con 1.168 ciclos de FP, 147 de titularidad pública-.

La primera jornada contará con la participación de destacados expertos internacionales y representantes de instituciones clave en el ámbito de la Formación Profesional en Europa. La sesión se abrirá con la ponencia del presidente del European Forum of Technical and Vocational Education and Training, Joaquim James Calleja, para, a continuación, intervenir el experto en políticas de educación y FP en Europa, José Manuel Galvín. La jornada continuará con la participación de la gestora en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Paola Andrés, y con la responsable de comunicaciones y proyectos de la Asociación Europea de Autoridades Regionales y Locales para el Aprendizaje Permanente, Alicia Gabán.

A continuación, se celebrará una mesa redonda que tiene como objetivo explorar el concepto de los Centros de Excelencia en Formación Profesional. La jornada matinal se completará con la ponencia de Anastasia Pouliou del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

La sesión de tarde estará dedicada al diálogo entre el ámbito educativo y el empresarial, con tres mesas redondas que abordarán cuestiones estratégicas, como el Pacto por las Capacidades y a la Agenda de Capacidades Europea, implementadas por la Unión Europea; la empresa como motor del nuevo modelo de FP en Castilla y León; y los campeonatos Skills como herramienta para visibilizar el talento, mejorar la empleabilidad y estrechar la colaboración con el tejido productivo.

El segundo día estará dedicado al análisis de los principales retos de la Formación Profesional. Entre las ponencias destacadas, el presidente de Auren España, Javier Cantera, abordará el reto del talento, y el director de Seguridad de la Información (CISO) de Proconsi, Luis Ángel Martínez Cancelo, tratará el reto de la digitalización.

Asimismo, también se desarrollarán dos mesas redondas sobre los retos del desajuste de competencias y de la movilidad y la internacionalización. La sesión se cerrará con la intervención del director general de Formación Profesional y Régimen Especial, Agustín Sigüenza, quien presentará las líneas estratégicas para el desarrollo de la nueva FP en Castilla y León.