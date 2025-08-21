Once restaurantes integrados en la marca de la Diputación, Alimentos de Segovia, ofrecerán Menús Km.0

Un total de once restaurantes que forman parte de la marca Alimentos de Segovia elaborarán durante los próximos doce meses un Menú Km.0 con productos locales como ingredientes principales, gracias a la convocatoria de ayudas de la Diputación, dotada con 20.000 euros.

Tras el éxito de esta iniciativa en 2024, la institución provincial ha vuelto a poner en marcha esta línea de apoyo dirigida a establecimientos de hostelería inscritos en su marca agroalimentaria. Los beneficiarios de las ayudas, que alcanzan hasta 2.000 euros por establecimiento, son: De Casa (Riaza), Vamos a Beer (Guadalix de la Sierra, Madrid), Cañada Real (Prádena), Vacceos (Coca), La Brasería de Cuéllar y Hostal Mesón San Francisco (Cuéllar), Lobiche (Navafría), Asador Los Chicos (Villaverde de Íscar), La Bonita de Martincano y, en la capital segoviana, José María y Zibá.

Diez de ellos se encuentran en distintos puntos de la provincia, garantizando que la oferta de estos menús alcance un amplio territorio, mientras que el establecimiento ubicado en la comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, como proyecto de un negocio segoviano, contribuye a dar a conocer la marca fuera de los límites provinciales.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez ha señalado que “esta iniciativa es una muestra clara de que gastronomía, territorio y economía local pueden ir de la mano. Cuando un restaurante apuesta por incluir productos de Alimentos de Segovia en su menú, está contribuyendo a fortalecer a nuestros productores, a preservar nuestra identidad culinaria y a ofrecer al cliente una experiencia única de sabor y calidad”.

Los establecimientos beneficiarios podrán justificar aquellos gastos derivados de la compra de productos de la marca para la composición del Menú Km.0, reforzando así el compromiso de la Diputación con el desarrollo económico sostenible y la promoción del producto local.