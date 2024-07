Sally Gutiérrez logra la beca en la I Edición del Premio Residencia Caneja 2024 con el proyecto ‘Cari Carrión’

La artista Sally Gutiérrez ha sido la elegida para recibir la beca en la Primera Edición del Premio Residencia Caneja 2024 con el proyecto ‘Cari Carrión’, diminutivo de ‘Querido Carrión’. financiado por la Diputación de Palencia con un importe de 10.000 euros. El proyecto tendrá una duración de alrededor de tres meses y se realizará en la localidad palentina de Carrión de los Condes durante el verano.

La institución provincial ha dotado para este nuevo espacio, ubicado en el entorno rural de Carrión de los Condes, 10.000 euros para cubrir honorarios y gastos de producción y material fungible. El resultado de la residencia se presentará en una exposición en la Fundación Díaz-Caneja en el verano de 2025.

Para este proyecto, la artista plantea un acercamiento al río Carrión, una entidad jurídica con derechos, vida, historia y narrativas propias. El proyecto se basa en un acto tan antiguo como el ser humano que es bajar al río, caminar por su orilla, sentarse a observar, escuchar, y conversar. Ciudades, ríos, conversaciones, geografías y lenguajes se funden, se separan y se entrelazan en múltiples afluentes y desembocaduras en el trabajo de la artista.

Sally Gutiérrez estudió Bellas Artes en Madrid, y a continuación, desarrolló su trabajo en Berlín y en Nueva York, donde realizó un Master en Media Studies en la New School University, participó en el programa Whitney Independent Study, y en la residencia del Lower Manhattan Cultural Council at the Twin Towers. Desde su vuelta a España ha pasado estancias con diversas becas en Filipinas y en Sudáfrica, donde realizó varios proyectos. En la actualidad imparte clases en la Universidad Europea de Madrid y Universidad de Salamanca, forma parte del colectivo artístico Declinación Magnética, y del grupo de investigación Península. Su obra se ha expuesto nacional e internacionalmente tanto en contextos de arte contemporáneo como fuera de ellos.

La Fundación Díaz-Caneja es un museo de arte contemporáneo dedicado a la custodia de la colección, exposición, educación, difusión y comunicación de la obra del artista palentino Juan Manuel Díaz-Caneja. Las prácticas culturales contemporáneas hace tiempo que han incluido la cuestión ecológica y el activismo medioambiental en su agenda artística y educativa, por ello, la FD-C ha incorporado en su misión nuevos temas como la sostenibilidad, la descarbonización o el cambio climático. En esta línea de acción, se ha introducido el concepto de ruralidades como área de trabajo y reflexión.

Esta residencia, nombrada en honor del artista Juan Manuel Díaz-Caneja, revisa y adapta el anterior Premio de Pintura Caneja de la FD-C a todas las disciplinas artísticas. La residencia está abierta a los artistas y colectivos nacionales e internacionales que presenten un proyecto artístico a desarrollar en el territorio de Palencia. El artista o colectivo trabajará en la localidad de Carrión de los Condes desarrollando su investigación y creación sobre un proyecto en torno a la comarca natural de Tierra de Campos, además de participar en talleres especializados y eventos culturales del territorio seleccionado.

La Residencia Premio Caneja prioriza los proyectos que se centren en temas relacionados con el arte, el medioambiente y la sostenibilidad en el medio rural del territorio palentino. La ruralidad se ha establecido como uno de los ejes de discurso de nuestro museo. La figura del agricultor, ganadero o artesano no se ciñe sólo a la de productor alimenticio o material sino también a la de agente cultural, responsable tanto de transmitir el saber tradicional como de generar producción de conocimiento mediante el uso racional y sostenible de los recursos, informa Ical.