La seguridad vial como arma para cohesionar el medio rural zamorano

La Diputación de Zamora prosigue con su apuesta por acondicionar las carreteras de la provincia para mejorar la seguridad vial y facilitar la movilidad del día a día de los zamoranos del medio rrual.

La institución provincial que preside Javier Faúndez ha aprobado los pliegos que regirán la contratación de la obra “Acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera ZA-P-2544, tramo Arcos de la Polvorosa-Milles de la Polvorosa”, que será licitada mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con avocación del órgano de contratación.

El proyecto, que actuará en un tramo de casi cuatro kilómetros, concretamente 3.840 metros desde la entrada de Arcos de la Polvorosa hasta la entrada de Milles de la Polvorosa, cuenta con un presupuesto de licitación de algo más de 941.000 euros de los que 778.0000 corresponden al importe estimado de la obra y 163.000 euros al IVA.

La actuación se financia íntegramente con cargo al Superávit Presupuestario de 2024 de la Diputación Provincial de Zamora.

El plazo de ejecución de las obras una vez sean adjudicadas será de seis meses a partir de la firma del acta de replanteo.

En la travesía de Arcos de la Polvorosa se mantendrá el trazado actual, realizándose un refuerzo del firme que incluirá el fresado de los bordes junto a los bordillos y la extensión de una capa de rodadura de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente.

Actualmente, la carretera presenta una sección tipo de unos 5,40 metros de anchura, que se ampliará hasta 6,30 metros en capa de rodadura, además de nuevas bermas.

Así será la actuación

Para ello, se ejecutará el ensanche por la margen derecha, mediante cajeado del borde y cuneta actuales y el aporte de material seleccionado hasta conformar un terraplén con 2,50 metros de ancho superior, sobre el que se extenderá una capa de suelo-cemento de 30 cm de espesor.

Posteriormente, se aplicará una capa de mezcla bituminosa en caliente sobre el suelo-cemento y sobre la parte derecha del firme actual, con un espesor mínimo de 4 centímetros, lo que permitirá desplazar el eje de la carretera aproximadamente un metro hacia la derecha. Sobre esta nueva capa y la parte izquierda existente se dispondrá una capa de rodadura de cuatro centímetros, así como tramos puntuales de regularización y peraltado.

A continuación, se procederá al arrope de los arcenes laterales, eliminando escalones y garantizando una anchura adecuada y segura. Finalmente, la vía será dotada de nueva señalización horizontal y vertical, además de balizamiento, incluyendo la sustitución de la señalización existente y la instalación de barrera metálica en tramos necesarios.

Con esta inversión, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con la mejora de la red viaria provincial, favoreciendo desplazamientos más seguros y contribuyendo al desarrollo y cohesión del territorio.