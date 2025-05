El ‘señor’ de León también lo será de la ciudad eterna

Cerca de doscientos días, concretamente 198, separan el 31 de octubre del pasado año del 17 de mayo del presente. Cerca de doscientos días transcurridos desde que la Santa Sede, a través del arzobispo Rino Fisichella, aceptara la propuesta de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León hasta que el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno participe en la gran procesión organizada con motivo del Jubileo de las Cofradías en Roma. Doscientos días son todos aquellos con los que la Cofradía leonesa hará historia.

Una furgoneta, un ferry, dos autobuses, dos vuelos chárter fletados por la agencia Viajes Bentravel y cinco días separan aún al paso que algunos denominan el ‘señor’ de León de la ciudad eterna, donde tendrá lugar “un hecho histórico para la Semana Santa de León y para toda su ciudadanía”, tal y como asegura el abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Ignacio Tejera.

Agradecido del “compromiso que de toda la ciudad, de instituciones como el Ayuntamiento de León o la Junta de Castilla y León, de los hermanos y de empresas privadas que, desde el minuto, uno se pusieron a nuestra disposición”, el abad es consciente de que la presencia del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en Roma permitirá “trasladar lo que es la Semana Santa de Castilla y León y su importancia dentro del turismo cultural y religioso”.

Tejera echa la vista a esos más de 190 días atrás y se sitúa en el 31 de octubre para recordar el momento en el que recibió la noticia de la participación del Nazareno en la gran procesión de Roma. Un momento que vivió “con mucha responsabilidad” debido a “la importancia del acto y toda la logística que requiere” pero también “desde el convencimiento”, ya que “la Cofradía tiene un equipo humano y de voluntarios con muchísima experiencia y con una vocación de entrega muy grande”.

Hoy, a falta de un de una semana para que comiencen a desarrollarse en la capital italiana los actos en los que participará la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Ignacio Tejera siente “ilusión” y se muestra “convencido” de que la presencia del Nazareno en Roma “será un éxito, como ya lo fue en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 2011”, y permitirá a la comitiva “volver a León orgullosos de haber acompañado a nuestro Padre”.

Un millar de personas

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León y su paso principal, Nuestro Padre Jesús Nazareno, no estarán solos en Roma, sino que estarán arropados por un millar de personas –entre hermanos, miembros de la agrupación musical, familiares y acompañantes- que se desplazarán hasta la capital italiana para vivir el ‘hito’ de su participación en la gran procesión del Jubileo de las Cofradías.

Para ello, dos autobuses de la empresa Alsa partirán a las 6 de la mañana del próximo miércoles, 14 de mayo, de la ciudad de León y viajarán directos por carretera a Roma, al igual que lo hará un tercer autobús de la misma compañía que saldrá el jueves, día 15, cuando también despegarán del aeropuerto de León dos vuelos chárter fletados por la agencia de viajes leonesa Viajes Bentravel.

Del millar de leoneses desplazados a Roma, el cortejo procesional que recorrerá el sábado, 17 de mayo, las calles de la capital italiana estará compuesto por unas 550 personas, de las que 350 serán braceros, 115 pertenecen a la Agrupación Musical y el resto serán banderas, suplentes de banderas o monaguillos, entre otros.

Aunque el viaje de los participantes y acompañantes comenzará el miércoles o el jueves, el del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno lo hará el lunes, 12 de mayo, a las 5 de la mañana. Será ese día cuando se inicie el traslado del trono, imágenes y enseres por carretera desde León hasta Barcelona, donde el camión góndola especialmente acondicionado que transportará el Paso se subirá a bordo de un ferry para llegar a Roma.

Programación y gran procesión

Una vez que el ‘señor’ de León y su millar de acompañantes se encuentren ya en la ciudad eterna, comenzarán a desarrollarse los diferentes actos en los que participará la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León.

Estos actos comenzarán el viernes, 16 de mayo, a las 9.30 horas, en la Basílica di Sant’Andrea della Valle, donde se celebrará un besapié a Nuestro Padre de Jesús Nazareno hasta las 20 horas. En esa misma ubicación, a las 11.30 horas, tendrá lugar un concierto de la Agrupación Musical de la Cofradía, tras lo que se llevará a cabo una eucaristía de hermandad presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras.

Será a las 17 horas de ese mismo día cuando la delegación leonesa iniciará una peregrinación que partirá de la via della Conciliazione, junto al Castel Sant’Angelo, y concluirá en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

El paso de Nuestro Padre de Jesús Nazareno celebrará el sábado, día 17, a partir de las 11 horas la tradicional ‘saca’ que se celebra en la capilla de Santa Nonia de León cada Jueves Santo y en la que los fieles y curiosos podrán contemplar la imagen y aportar sus donativos a las arcas de la Cofradía.

La gran procesión del Jubileo de las Cofradías, en la que participa la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, representada por su efigie titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, partirá a las 14 horas del sábado de la Piazza Celimontana. Con un itinerario de cerca de cuatro kilómetros y una duración prevista de seis horas y media, recorrerá via Claudia, via Celio Vivenna, via di S. Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi y, tras girar de nuevo por via di S.Gregorio, continuará por via Celio Vibenna para regresar al punto de partida por via Claudia.

La procesión seguirá “el orden lógico de cualquier procesión”, de forma que en primer lugar caminará la Cruz Patriarcal del siglo XVIII de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Mafra (Portugal), seguida por el cuadro de Santa Ana con la Virgen de la archicofradía vaticana de Anta Ana de los Palafreneros de la Ciudad del Vaticano.

El tercero en comenzar a caminar por las calles de la ciudad eterna será la talla del siglo XVII de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. El ‘señor’ de León estará sucedido por dos crucifijos del Priorato Ligur de Cofrafías de Génova y el ‘Le Devot Christ’ de Perpignan (Francia), seguidos el de la Virgen de los Dolores de la Cofradía María Addolorata de Enna (Italia).

Cerrarán la procesión el Santísimo Cristo de la Expiración –conocido popularmente como El Cachorro- de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla y la María Santísima de la Esperanza de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga.

Un día después, el domingo, día 18 de mayo, se celebrará a las 10.30 horas la Santa Misa del Jubileo de las Cofradías, que tendrá lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano yque estaba previsto que fuera oficiada por el papa, aunque tras el fallecimiento de Francisco y el nombramiento de León XIV como nuevo pontífice, podría ser presidida por el pro prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Salvatore Fisichella

Actos de despedida

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León celebra durante la jornada de este sábado, 10 de mayo, diferentes actos para despedir al paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno antes de que parta a Roma.

Así, además de presentar, con la colaboración de Correos, un sello y un matasellos conmemorativo de la participación de la Cofradía en el Jubileo de las Cofradías, también se celebra una veneración extraordinaria del Nazareno, que está expuesto al culto sobre su nueva peana en la capilla de Santa Nonia. Allí mismo se celebra también hoy el acto de entrega de banderas de España por parte de la Academia Básica del Aire, de Castilla y León por parte de la Junta y de León por parte del Ayuntamiento.

Finalmente, a las 18 horas, el nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopas Auz , presidirá en la Catedral de León una eucaristía de envío al Jubileo de las Cofradías, que estará concelebrada por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y el obispo emérito, Julián López, y que servirá de preparación espiritual y bendición para todos aquellos que participarán en la cita que permitirá a Nuestro Padreo Jesús Nazareno procesionar por las calles de Roma.