Nos quejamos —y con razón— si nos cortan la luz durante seis o diez horas. Llenamos las redes sociales con mensajes de indignación, exigimos respuestas, protestamos porque no podemos cargar el móvil o porque se ha estropeado la nevera. Sentimos que el mundo se detiene sin electricidad. Y sin embargo, hay lugares donde no solo se quedan sin luz, sino sin agua, sin casa, sin paz. Lugares donde el corte no es temporal, es permanente. Donde el apagón no es técnico, sino humano.

Gaza lleva meses sumida en una oscuridad total, no solo literal, sino existencial. Familias enteras sin electricidad, sin acceso a alimentos, sin medicinas. Niños que no conocen otra realidad que no sea la del miedo, el estruendo de los bombardeos, la escasez y el dolor. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos a lo nuestro. Nos miramos el ombligo. Nos conmueve una noche sin luz, pero no nos inmuta la devastación diaria de un pueblo entero.

Vivimos en un mundo hiperconectado, pero profundamente desconectado del dolor ajeno. La empatía se ha vuelto selectiva. Solo vemos lo que nos toca de cerca, lo que nos afecta personalmente. Pero ser humanos exige más que reaccionar cuando el problema es nuestro. Exige mirar más allá, abrir los ojos y el corazón a las tragedias que ocurren mientras nosotros dormimos en camas calientes.

No se trata de comparar dolores, ni de restar importancia a nuestras propias dificultades. Pero sí de ponerlas en perspectiva. De reconocer que, mientras nos desesperamos por unas horas sin luz, hay personas sobreviviendo sin nada, aferrándose a la vida con una fuerza que ni siquiera imaginamos.

Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar la manera en que lo miramos. Y en ese pequeño gesto —mirar con otros ojos, con un corazón más amplio— puede comenzar una revolución silenciosa. Porque la verdadera oscuridad no está en la falta de luz, sino en la falta de compasión.