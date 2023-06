Talher prueba en Castilla y León una pulsera para evitar golpes de calor en sus trabajadores forestales

El verano ha llegado este año acompañado de una importante subida de las temperaturas que ha puesto en alerta a la mitad del país. Además, la Agencia Estatal de Meteorología asegura que se espera que este año sea, de nuevo, “muy caluroso” e, incluso, que se sitúe entre los cinco más cálidos de los últimos treinta años.

En este contexto, y tras lo ocurrido en la pasada temporada estival, resulta más esencial que nunca pensar en prevenir los posibles riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores que desarrollan su labor al aire libre. Entre ellos se encuentran los empleados forestales, tanto aquellos dedicados a la extinción de incendios como los implicados en el mantenimiento de los bosques y montes.

Por ello, la empresa Talher, filial de Clece, está desarrollando este año en Castilla y León un proyecto piloto en dos de los servicios que gestiona en la Comunidad: el de extinción de incendios en la zona del Burgo de Osma y el de mantenimiento de los espacios naturales de las segovianas Navafría y El Espinar.

Allí el riesgo de sufrir hipertermias, lo que popularmente se conoce como golpes de calor, aumenta al estar expuestos al sol durante gran parte de su jornada, motivo por el cual Talher ha adoptado una novedosa medida preventiva contra este problema que consiste en unos brazaletes que avisan de un riesgo de sobrexposición térmica gracias a su alarma visual y sonora.

Tecnología sencilla y eficaz

La innovación aplicada en estas pulseras está diseñada para que su uso sea sencillo y responda de forma eficaz. A través de la denominada ‘tecnología de flujo de calor’, la pulsera va registrando la información que recoge en la muñeca y calcula con precisión el calor acumulado en el cuerpo así como la subida de las pulsaciones. A partir de los 38°C - 38,5°C la alarma se dispara aunque la persona aún no esté en situación de peligro. Como no es normal que la temperatura corporal sea tan alta en comparación con la temperatura de referencia, existe un alto riesgo de que siga aumentando si no se hace nada y, por eso, la pulsera avisa para proteger a la persona del riesgo de insolación.

Estas pulseras, que ya tienen los trabajadores de los citados servicios de Segovia y Soria, son una gran medida preventiva contra los golpes de calor. No tienen en cuenta la temperatura exterior (el clima), ni la humedad, solo el aumento de la temperatura corporal. Tampoco necesitan de datos personales, por lo que respetan la privacidad de las personas que lo llevan. Además, la pulsera lleva una batería pensada para durar los tres meses de su vida útil. El departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Talher muestra con esta iniciativa su preocupación por el personal de la empresa, por mejorar su calidad de vida y la del servicio que prestan.