El teatro vuelve a llenar de vida las calles de Ciudad Rodrigo

La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León acoge este martes el estreno absoluto del espectáculo «Arraigo», de Arvine Danza, un recorrido emotivo por la danza tradicional española que inaugurará la cita escénica en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo.

La función inaugural marcará los primeros pasos de una cita que hasta el 30 de agosto ofrecerá alrededor de 60 funciones, a cargo de 43 compañías procedentes de 13 comunidades autónomas españolas y de Portugal, mayoritariamente del occidente peninsular y de Castilla y León, que aporta 14 espectáculos al cartel principal. La programación de esta primera jornada ofrecerá un total de seis funciones, entre ellas otro de los 11 estrenos absolutos de este año: «Rumbo Latòti», de la compañía oscense Nostraxladamus, una aventura circense concebida para todos los públicos que se desarrolla en un barco tripulado por acróbatas y músicos (en los Jardines de Bolonia a partir de las 22:30 horas), así como la primera de las tres primicias en España, a cargo de los portugueses de PIA (Projectos de Intervenção Artística),

«Caricature», performance itinerante de formas animadas, teatro, acrobacias y manipulación de objetos que partirá de la plaza de Herrasti a las 20:00 horas.

Otra compañía de Castilla y León, la palentina Teatro Imposible, ofrecerá su último espectáculo en la jornada inaugural: «Latidos», con texto y dirección de Miguel Mota. Al mismo segmento de espectadores se dirige la propuesta de los extremeños El Avispero Producciones, «All my enemies».

Y el teatro musical cerrará el programa del día con «La teoría de cuerdas», de la compañía zaragozana Las Crises, una obra escrita y dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer, con dirección musical de Cristina Pérez y Cristina Suey, que propone un viaje al ritmo de Bach, Mozart, Vivaldi, Rossini, ACDC, Queen o Michael Jackson.