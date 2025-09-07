Tres heridos en una colisión entre dos turismos en la N-627 en Basconcillos del Tozo (Burgos)

Dos hombres y una mujer resultaron heridos como consecuencia de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 52 de la N-627, en el cruce con la carretera BU-V-6229, en Basconcillos del Tozo (Burgos), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada, en torno a las 23.31 horas, en la que se alertaba del accidente, además de informar de la existencia de dos personas atrapadas en uno de los turismos implicados.

Por ello, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Villadiego.

En el lugar, el personal sanitario atendió a dos varones de 52 años, a quienes se traslada en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico; y una mujer, de 50 años, trasladada también en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Burgos. Los Bomberos no tuvieron finalmente que rescatar a ninguna persona.

Y, por otra parte, un hombre de 61 años resultó herido esta madrugada tras sufrir un atropello en la rotonda situada en la confluencia de la avenida de Asturias y la avenida de la Libertad de Ponferrada.

El accidente tuvo lugar a la 1.36 horas, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias 1-1-2, que recibió una llamada alertando del suceso y de que el hombre, que había sido golpeado con un turismo, permanecía consciente.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Municipal y Nacional y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Emergencias-Sacyl, que trasladó al herido hasta el Hospital del Bierzo.