Tudanca apela a la unidad y la perseverancia para desalojar al PP con o sin él al frente del PSOE

El todavía secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, uno de los barones socialistas más afines de Pedro Sánchez, aún no ha deshojado la margarita de si se presentará o no como candidato a seguir al frente del partido del puño y la rosa en el XV Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León que se celebrará en enero de 2025 en Palencia como reconocimiento a la alcaldesa socialista de la ciudad, Miriam Andrés.

Tudanca no ha dado pista alguna durante su intervención de esta tarde en el Comité Autonómico del partido sobre su futuro en la Comunidad, aunque se ha dejado querer por la militancia al dejar en sus manos cualquier decisión. "He estado, estoy y estará preparado para cualquier escenario", decía, sin hacer referencia alguna sobre su futuro aunque dejaba alguna frase que podría interpretarse como un adiós, como cuando reconocía que en tiempos de tanto ruido y tanta furia hay ocasiones en las que reflexiona sobre si merece la pena seguir.

En cualquier caso, Sánchez parece que tiene otros planes para el PSOE en Castilla y León en los que no entra Tudanca que lleva al frente del partido desde octubre de 2014 y no ha podido llevar al Gobierno de la Comunidad tras perder dos veces las elecciones (2015 y 2022) y ganar las de 2019 con sabor agridulce ya que no pudo gobernar por el pacto entre PP y Ciudadanos.

Pero mientras se deshoja la margarita, Tudanca aprovechaba su discurso de hoy ante los suyos para pedir unidad, trabajo en equipo y perseverancia para volver a ganar las elecciones y desalojar al PP de la Junta tras más de tres décadas en el poder.

En este sentido, aseguraba que hay una oportunidad de aprovechar la "debilidad y fragilidad" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y llamaba a estar listos y preparados ante la posibilidad de un adelanto electoral por este motivo.

También pedía a sus compañeros de partido que huyan de la crispación actual y se centren en lo "verdaderamente importante", que en su opinión pasa por hacer frente a las injusticias y por dejarse la piel para que la vida de la gente sea cada vez un poquito más fácil.

"Militamos en el PSOE para no resignarnos, para no ser indiferentes, ni equidistantes", apuntaba.