Tudanca reprocha a las regiones que no hayan impuesto antes la mascarilla obligatoria

Desde este miércoles, los que vayan a un hospital o un centro de salud han de ponerse la mascarilla obligatoriamente. Esta medida, impuesta por el Ministerio de Sanidad a tenor de la situación existente, con los virus de la gripe, la covid y la bronquiolitis disparados -entre el 1 y el 7 de enero la gripe ha anotado una tasa de 230 casos por 100.000-, que ha vuelto a enfrentar al Gobierno de España con las Comunidades Autónomas por la falta de diálogo y de consenso, cuando la mayoría de estas han apostado por recomendar, como es el caso de Castilla y León, y no obligar.

En el PSOE castellano y leonés, su líder Luis Tudanca ha defendido esta mañana la medida impuesta por el Ministerio que dirige Mónica García, de Más Madrid, "porque atiende criterios profesionales y científicos", decía, mientras ha afeado a las regiones, en general, y a Castilla y León, en particular, que no hayan hecho lo mismo antes. "No habría estado mal que las Comunidades Autónomas hubieran adoptado antes esta medida, pero han eludido sus competencias y responsabilidad", denunciaba.

Tudanca insistía en que los profesionales sanitarios están diciendo que hay que ponerse la mascarilla y critica las "contradicciones" en las que, a su juicio, han caído el presidente Mañueco y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por decir que esta decisión de imponer las mascarillas "adolece de falta de consenso" y por asegurar que en los hospitales y centros de salud no es necesaria, pero en las residencias, sí.

El secretario regional del PSOE se preguntaba por la posición de Castilla y León al respecto y si ha consultado a los colegios profesionales de médicos, a las sociedades científicas o a los propios sanitarios de la Comunidad para adoptar una decisión.

Por ello, ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en las Cortes para que explique que medidas se han tomado para hacer frente a este incremento de los casos de gripe, covid y bronquiolitis en la Comunidad y para que "aclare" también la postura de Castilla y León en este asunto.

"Pedimos responsabilidad, sentido común y sensatez", finalizaba Tudanca, para quien el Gobierno de Castilla y León esta poniendo en peligro la salud de los castellanos y leoneses."Mañueco hace tiempo que ha dejado de pensar en la salud de los castellanoleoneses y de preocuparse por la Sanidad de Castilla y León", mientras acusaba a la Junta de acudir a los consejos interterritoriales para "montar guerra" bajo la "orden de Ayuso".

Si bien, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aseguraba que el Gobierno de España ha "acudido al rescate" de estos comportamientos "irresponsables" de las Comunidades que han "eludido sus competencias" y ha ordenado medidas fundamentadas en "criterios médicos y científicos".