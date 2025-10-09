El turismo, "clave" en el desarrollo económico y social del medio rural zamorano

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha presidido este juves la reunión del Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo, en la que, entre otros asuntos, se ha aprobado la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a algo más de 2,3 millones de euros.

Una propuesta que ahora se elevará al Pleno de la Diputación, y que contempla también 983.570 euros en transferencias corrientes, dirigidas a apoyar la promoción turística y cultural en los municipios de la provincia, así como a la apertura de monumentos, oficinas de turismo y museos locales, y al respaldo de distintas asociaciones vinculadas al turismo y las tradiciones populares.

Respecto a la apertura de monumentos, con una dotación total de 120.000 euros, el Patronato Provincial de Turismo continuará apoyando la apertura al público y mantenimiento de templos y monumentos en toda la provincia, mediante ayudas a ayuntamientos y entidades locales como Puebla de Sanabria, Galende, Santa Marta de Tera Arcenillas, Fermoselle, San Pedro de la Nave-Almendra, Tábara, San Justo, Mombuey, Palacios de Sanabria y La Hiniesta.

Asimismo, el Patronato mantiene su apoyo al mantenimiento y funcionamiento de las Oficinas de Turismo municipales y centros interpretativos, con una inversión global de 162.500 euros, en Puebla de Sanabria, Galende, Toro, Fermoselle, Alcañices, Benavente, Torregamones, Robleda-Cervantes, Villardeciervos, Pereruela, -Manzanal de Arriba, Villadepera, Rabanales, Riofrío de Aliste, Sanzoles, Carbajales de Alba, Pedralba de la Pradería, Camarzana de Tera, Muga de Sayago, Fonfría, Arrabalde (Aula Arqueológica) – 10.000 €

Además, el Patronato Provincial de Turismo ha incluido diversas líneas de ayuda y subvenciones dirigidas a entidades, asociaciones y colectivos culturales que contribuyen a la promoción de Zamora, como el Obispado de Zamora, la Junta Pro Semana Santa de Zamora, la Congregación Madres Dominicas de Toro, la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (AZEHOS), la Federación Provincial Mascaraza, el Patronato del Hospital de la Piedad y San José, el C.D. Motos Sanabria, la Asociación Ahora Ilusión o la Asociación Cultural San Mamed-Centro de Interpretación de la Semana Santa.

Zamora es calidad

Durante la reunión, también se destacó la importancia de continuar reforzando la recientemente estrenada marca “Zamora es calidad”, que reúne todos y cada uno de los valores turísticos de la provincia: la gastronomía, los productos agroalimentarios de excelencia, el patrimonio histórico-artístico y la riqueza paisajística y natural.

El Patronato Provincial de Turismo seguirá potenciando esta marca como eje vertebrador de su estrategia de promoción, con el objetivo de consolidar a Zamora como un destino de calidad, sostenible y con identidad propia.

Del mismo modo se ha aprobado una prórroga de dos meses a la empresa de Transformación Agraria Sociedad Anónima (TRAGSA), para la ejecución de las obras de rehabilitación de las Aceñas de Gijón para uso recreativo, proyecto que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos “Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero” que ejecuta el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora, y la creación de una plaza de técnico administrativo.

Faúndez destacaba el compromiso del Patronato con las entidades locales y asociaciones que contribuyen a difundir los valores turísticos, patrimoniales y culturales de la provincia, y aseguraba que el presupuesto aprobado “mantiene" el apoyo al territorio y a las tradiciones zamoranas como una "herramienta clave" para el desarrollo económico y turístico de nuestros pueblos.