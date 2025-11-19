El papel de los embalses para limitar las avenidas de los ríos y evitar daños en poblaciones

La Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido 55 avisos, cinco de ellos de nivel rojo, hidrológicos por riesgo de inundación en el primer episodio de avenidas del actual año hidrológico, con las mayores dificultades concentradas en los días 1, 3 y 16 de noviembre.

El episodio ha afectado a 14 ríos de las provincias de Ávila, Salamanca, León, Zamora y Palencia, y a 23 tramos de cauce distintos, según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información del Duero (SAIH).

De los 55 avisos emitidos, cinco han sido rojos, que hacen referencia a niveles de crecida excepcionales con desbordamientos generalizados; cinco naranjas, con niveles de crecida inusuales; y 45 amarillos, que se refieren a niveles superiores a los habituales.

El río Tormes ha sido uno de los protagonistas del episodio provocado por el paso de la borrasca Claudia, marcando el caudal máximo con 1.513 metros cúbicos por segundo a su paso por El Barco de Ávila en la madrugada del sábado pasado.

Además, en Puente Congosto el caudal llegó a los 1.365 metros cúbicos por segundo, lo que ha convertido al Tormes en protagonista de nueve de los avisos hidrológicos.

El resto de ríos en los que se han emitido avisos hidrológicos han sido el Agadón, Mayas, Tera, Águeda, Bernesga, Carrión, Curueño, Duerna, Eria, Porma, Torío, Yuso y Esla.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha trasladado once partes de avenidas a las distintas entidades y organismos implicados, entre ellos Protección Civil, todo ello en el marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl).

Las importantes precipitaciones que ha dejado la borrasca Claudia en la cuenca del Duero, se han notado especialmente en las cabeceras de los ríos Tormes y Águeda.

En algunos puntos del Alto Tormes se han registrado acumulaciones superiores a 215 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras que en la cabecera del Águeda las precipitaciones han rondado los 100 litros por metro cuadrado en el mismo intervalo temporal.

En este contexto, el papel de los embalses ha resultado decisivo para limitar las avenidas y evitar daños en las poblaciones situadas aguas abajo.

Aunque la borrasca ha dejado lluvias con escorrentías difíciles de gestionar, especialmente en su ámbito suroccidental, la gestión coordinada de los embalses ha sido clave para evitar daños por desbordamientos y, al mismo tiempo, reforzar las reservas de agua de cara a los próximos meses.

En el sistema Águeda, en la provincia de Salamanca, el embalse de Irueña registró un caudal punta de entrada de más de 300 metros cúbicos por segundo, mientras que a la salida de la presa el caudal se mantuvo en 1 metro cúbico por seguno, por lo que se logró una laminación absoluta de la avenida.

Por su parte, el embalse de El Águeda afrontó una situación más compleja debido a la aportación del río Agadón, que alcanzó una punta cercana a los 400 metros cúbicos por segundo, lo que llevó a un caudal máximo desembalsado de 225 metros cúbicos por segundo, siempre por debajo del umbral de aviso amarillo.

Gracias a esta regulación, el sistema en conjunto contuvo avenidas con puntas estimadas en torno a los 700 metros cúbicos por segundo durante la madrugada del 14 de noviembre, limitando el desembalse máximo a 225 metros cúbicos por segundo y protegiendo la población de Ciudad Rodrigo, cuyo umbral de aviso rojo se sitúa en los 300 metros cúbicos por segundo.

Por su parte, el embalse de Santa Teresa, también en la provincia salmantina, también ha tenido un importante papel laminador con un caudal desembalsado de 11 metros cúbicos por segundo y un aumento del volumen almacenado hasta los 355 hectómetros cúbicos, lo que permite anticipar una campaña de riego 2026 "satisfactoria".

Asimismo, otros embalses sin problemas de avenidas, también han visto aumentar sus reservas: Barrios de Luna, 14 hm3 más; Porma, 15 hm3; Riaño, 36 hm3; y Compuerto y Camporredondo, 21 hm3