Cómo encontrar trabajo en la Hostelería en tres minutos

Gran acogida en Zamora a las entrevistas express para el sector de la hostelería que se han desarrollado en el Centro de Formación Profesional para el Empleo de la capital zamorana, que ha convocado a más de un millar de demandantes de empleo para cubrir 96 ofertas de trabajo en una veintena de empresas que buscan distintos perfiles profesionales como camareros, cocineros, ayudantes, pinches, camareros de piso o bármanes. Además, se busca establecer una bolsa de empleo que facilite la cobertura de futuras necesidades profesionales por parte de las empresas.

Esta acción, bajo el formato speed dating, se inició en Salamanca el pasado 7 de octubre y se ha replicado con éxito en Valladolid, Burgos y Segovia, donde se han cubierto más del 95 por ciento de los puestos de trabajo ofertados, con un total de 227 contratos formalizados, que consolidan a esta iniciativa como una herramienta ágil y efectiva para reforzar la colaboración público-privada pero también y sobre todo dar respuesta al problema existente de falta de personal en este sector.

De hecho, en Salamanca se cubrieron 64 puestos, 47 durante la propia jornada y 17 en una segunda entrevista. En Valladolid, se cubrieron 63 puestos, 53 de forma inmediata y 10 en segunda entrevista. En Burgos, se cubrieron 44 vacantes y en Segovia, la totalidad de los 56 puestos ofertados.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, se ha acercado a este lugar para comprobar "in situ" el desarrollo de la actividad de intermediación directa y masiva en la que se llevan a cabo numerosas entrevistas rápidas, de en torno a 3 minutos, entre el demandante de empleo y la empresa que busca cubrir sus vacantes laborales.

Las acciones llegan precedidas de la selección y el llamamiento a los demandantes de empleo del sector por parte del Ecyl. Además, antes de las entrevistas se desarrollan una ronda de sesiones grupales de orientación, dirigidas por técnicos del ECyL. Con estas sesiones se pretende motivar, informar y apoyar a los candidatos en su contacto con el empresario o reclutador.

Sector clave

La consejera destacaba que el sector de la hostelería es un sector esencial en la economía de Castilla y León, ya que genera más 75 mil empleos directos y dinamiza la actividad económica tanto a través de los servicios vinculados directamente al alojamiento y la restauración como a través de otros sectores como el comercio local o el consumo de productos de proximidad.

Por ello, reafirmaba el compromiso de la Junta con la Hostelería a través de la formación y la promoción del empleo estable. Además, apuntaba que desde la Consejería se está apoyando al sector en su esfuerzo por dar una mayor estabilidad laboral a sus plantillas.

En este sentido, García explicaba que se han establecido incentivos adicionales para la contratación indefinida dentro del sector, de modo que, los contratos indefinidos en hostelería reciben un incremento adicional de 1.000 euros, que se suma al incentivo general de 4.500 euros, alcanzando los 5.500 euros por contrato.

Durante el pasado año fueron 170 las empresas del sector en Castilla y León que se beneficiaron de estas ayudas, con un importe global de 1.272.500 euros. Igualmente, la Junta ofrece ayudas para la transformación de contratos temporales en indefinidos, ampliación de jornada y contratos de sustitución por conciliación.