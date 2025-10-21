El vademécum del turismo agroalimentario en el medio rural de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este martes la nueva Guía de Turismo Agroalimentario de la provincia, la segunda ya, considerada como el vademécum de los alimentos de calidad vallisoletanos.

Esta segunda edición amplía la participación hasta 78 empresas pertenecientes a la marca de calidad Alimentos de Valladolid -el año pasado fueron 59- y combina el turismo y la gastronomía con el desarrollo rural y la promoción económica de los pueblos vallisoletanos.

"Recoge la riqueza gastronómica de la provincia a través de la excelencia de nuestros productos", destacaba Íscar durante la presentación de esta publicación en el Parque Temático y Centro de Interpretación Bovino, Bos Torouzos, de Villagarcía de Campos, donde reivindicaba la fortaleza del sector primario que, junto a la vida rural y los productos de la tierra, forman parte de la identidad turística de la provincia vallisoletana.

Respecto a la ampliación del número de empresas presentes en la guía, el presidente de la institución provincial aseguraba que demuestra la vitalidad económica del medio rural así como la confianza de los productores.

Casi medio centenar de firmas agroalimentarias tienen que ver con el mundo del vino, ya que son 47 las bodegas qu aparecen en la publicación. Además, en la sección de Panadería y Dulces se ha triplicado la participación, con la incorporación de grandes referentes de la repostería tradicional, como La Tía Melitona o Dulces El Toro, por nombrar algunos ejemplos.

"Los turistas no quieren solo consumir sino que buscan experiencias y algo que sea auténtico, además de conocer a la persona, la forma de elaboración y cómo son nuestros productores”, decía Íscar, quien ponía como ejemplo de experiencias agroturísticas la prestación de servicios turísticos en explotaciones vinculadas al sector primario como almazaras, bodegas, granjas, fincas de cultivo y frutales, obradores o queserías, entre otras actividades relacionadas con la producción agroalimentaria tradicional.

Propuestas de todo tipo

La nueva Guía de Turismo Agroalimentario 2025 ofrece una visión completa de las experiencias y recursos disponibles en el medio rural de la provincia, organizada en siete apartados diferenciados según el tipo de producto elaborado. En ella se pueden encontrar propuestas relacionadas con la producción de miel, representada por seis empresas; con la elaboración de cervezas artesanas, hidromiel y kombucha, a través de cuatro empresas; y con el cultivo de plantas y flores, en una empresa.

También dedica espacio a las panaderías, dulces y repostería, con seis participantes; al sector de los quesos, que reúne a nueve queserías de referencia; y al ámbito de la alimentación, frutos secos y trufa, con cinco empresas dedicadas a productos de alta calidad.

Finalmente, la guía reserva un amplio apartado para las bodegas, con cuarenta y siete participantes que reflejan la fortaleza vitivinícola de la provincia de Valladolid.

De forma práctica y visual, la guía ofrece información detallada sobre las actividades, experiencias, productos elaborados, datos de contacto y localización de cada empresa, junto con un mapa de recursos turísticos y oficinas de turismo de la provincia.

"Lo más importante de esta publicación es que informa de una manera detallada además de orientar a los turistas y aprovechar las virtudes turísticas que posee la zona y el destino elegido en la provincia de Valladolid”, destacaba el también alcalde de Matapozuelos, quien avanzaba que la guía estará disponible en formato papel y digital, a través de códigos QR, en las oficinas de turismo de la provincia, así como en los portales web de Turismo de Valladolid y Alimentos de Valladolid. .

La marca Alimentos de Valladolid ya ha superado las 525 empresas adheridas, y creciendo.