Valladolid nombra Hijo Predilecto al productor teatral Enrique Cornejo

El empresario y productor teatral Enrique Cornejo consideró hoy un “alto honor” estar al lado de poetas como Jorge Guillén, Rosa Chacel, Nicomedes Sanz y Ruiz y Francisco Pino además del escritor Miguel Delibes así como el ex arzobispo Ricardo Blázquez y la médico Verónica Casado, tras ser nombrado Hijo Predilecto de Valladolid. “Me ponéis junto a estas personas aunque nunca estaré a su altura por que sería imposible”, apuntó emocionado, tras reconocer que “ama” la ciudad que le vio nacer y con la que está tan vinculado.

Arropado por amigos, muchos de ellos venidos de Madrid, y de numerosas autoridades, que abarrotaron el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de la capital, Cornejo agradeció al alcalde Jesús Julio Carnero y toda la Corporación Municipal la “buena obra de caridad” para concederle una distinción tan importante a un hombre que está “a punto” de terminar su carrera. Esta distinción se suma a la de la Medalla de Oro de la Provincia de Valladolid, que en su día le entregó la Diputación, y que hoy estaba representada por su presidente Conrado Íscar.

Una persona que, en su trayectoria profesional que supera el medio siglo, lleva producidas y programadas más de 500 espectáculos de toda índole y género (comedia, musicales, zarzuelas, ópera, danza y conciertos, entre otros), además de otros actos. Muchas de ellas en el Teatro Zorrilla de Valladolid, que dirige desde hace 15 años, del que dijo se ha entregado “en cuerpo y alma”. Pero también es creador del Premio Internacional de Poesía José Zorrilla, uno de los más importantes de España y del que van diez ediciones, y el Premio Revelación Teatral y de la Butaca de Plata, reconocido galardón que se otorga a las personas o instituciones que destacan por su amor al teatro.

Enrique Cornejo calificó de “hermoso”, según recogió la Agencia Ical, que Valladolid reconozca a las personas que apoyan la cultura, tal y como queda demostrado con los nombres que ostentan el título de Hijo Predilecto de la ciudad. Destacó a Delibes, con quien reconoció mantuvo una relación “distante” y “silenciosa” desde el momento en que su padre se lo presentó cuando era un niño, y con quien coincidió en la Escuela de Comercio, pero sin llegar a hablar con él. Aseguró que sintió un orgullo especial cuando su amigo José Sámano, productor de obras de Miguel Delibes en su adaptación al teatro, le permitió programar algunas obras del novelista vallisoletano en unos de los teatros que gestionaba.

El empresario teatral concluyó que sus principios datan de sus mayores, especialmente de su padre, a quien dedicó el título recibido esta mañana y le dirigió unas sentidas palabras: “Tal y como me dijiste en más de una ocasión, no he perdido el tiempo. Lo he empleado bien”, que arrancaron los aplausos de los asistentes, que se pusieron en pie como muestra de agradecimiento y reconocimiento a toda una vida ligada a la cultura.

Excepcionalidad de un caballero

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien fue el encargado de entregarle la condecoración a Cornejo, recordó que el Reglamento de distinciones del Ayuntamiento que recoge los méritos para otorgar a una persona como Hijo Predilecto de la Ciudad son de “acusada excepcionalidad” y el “mantenimiento de un vínculo íntimo y continuo con la vida local y la comunidad vallisoletana. “La excepcionalidad trayectoria en Enrique Cornejo la delata el día a su día de su manera de proceder pero también con su discurso que me ha precedido y su vinculación es tal que siempre está pendiente de la ciudad, hasta el punto que dice que antes la palabra Valladolid que los buenos días”, subrayó.

Carnero aseguró que el “marchamo” y la “vitola” de Valladolid de ciudad de teatro es gracias a la figura de Enrique Cornejo, algo que se manifiesta dentro del panorama nacional. El alcalde también calificó al productor teatral como un caballero por “su manera de ser, estar y comportarse”. Haciendo un guiño a la poesía, creó el acróstico de ‘caballero’ con las iniciales que, a su juicio, describen a Cornejo como ceremonioso, amistad, boxeo (por ser el deporte que práctica desde hace años), amante (de Valladolid), libertad, literatura, entereza, romántico y obstinado. Aseguró que el vallisoletano es como el Caballero de Olmedo, personaje de la obra de Lope de Vega, pero también como Cipriano Salcedo, el protagonista del ‘Hereje’ de Delibes (por sus emociones humanas, tolerancia y libertad de conciencia) y como José Zorrilla (al ser un amante de la patria).

De esta manera, este caballero se suma a la lista de hijos predilectos de la Ciudad de Valladolid que han recibido la distinción en la etapa democrática municipal como Jorge Guillén (1982), Miguel Delibes (1986), Rosa Chacel (1988), Benigno de la Vega Inclán y Flaquer (1992), Nicomedes Ruiz y Sanz de la Peña (1995), Francisco Pino Gutiérrez (2000), Verónica Casado (2019), Tomás Rodríguez Bolaños (2019, a título póstumo), José Vicente de los Mozos Obispo (2019) y Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid (2022).