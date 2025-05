Vicente Andrés deja la Secretaría General de CCOO en Castilla y León

Vicente Andrés, actual secretario general de CCOO de Castilla y León, no seguirá al frente de este sindicato de clase tras ocho años al frente de él. El propio Andrés lo ha confirmado este lunes en rueda de prensa, donde ha asegurado que no se presentará a la reelección en el 13 Congreso Autonómico previsto paralos días 14 y 15 de mayo en Valladolid.

El líder sindical asegura que ha tomado esta decisión debido a que se acerca su jubilación, que llegaría sobre la mitad del siguiente mandato, ya que considera que un jubilado no puede estar al frente de una entidad como CCOO en Castilla y León. "Creo que ocho años son más que suficientes", afirma, no sin cierto desasosiego personal, porque dice que la decisión no ha sido fácil y que ha tenido que reflexionar y meditar bastante al respecto.

Por tanto, Andrés se despide tras haber firmado recientemente cinco nuevos acuerdos del Diálogo Social con la Junta, los empresarios y el otro sindicato de clase, UGT, que van a movilizar hasta 2028 más de 2.100 millones de euros, sobre todo en el ámbito laboral y de Formación Profesional, pero también en materia de igualdad y prevención de riesgos. Unos acuerdos que el propio sindicalista ponía en valor por el hecho de haber recuperado la concertación social en la comunidad, rota en su opinión con la entrada de Vox en el Gobierno de Mañueco al inicio de la legislatura.

Si bien, ya tiene relevo, por cuanto según ha confirmado el propio dirigente sindical, la hasta ahora secretaria autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla y León, Ana Fernández, será quien le suceda al frente del sindicato convirtiendose en la primera mujer que dirija CCOO en la comunida, ya que encabezará la única candidatura de consenso que se va a presentar al Congreso.

Guerra con Vox

Dos años estuvo Vox en el Gobierno regional, en los que se recrudeció la guerra entre este partido conservador y los agentes económicos y sociale, a cuenta de la reducción a la mitad de las ayudas a los sindicatos y patronal por parte del exconsejero de Empleo, Mariano Veganzones, quien llegó a llamarle comegambas.

Andrés ha sido muy crítico desde entonces con Vox, y, de hecho, ha llegado a pedir en varias ocasiones, siempre que ha tenido la oportunidad, un cordón sanitario a este partido, o lo que es lo mismo, su aislamiento político y social, por cuanto siempre ha considerado que la formación de Abascal es un partido de extrema derecha antidemocrático que "pisotea" los principios y valores democráticos en Castilla y León y que está "rompiendo" la convivencia en esta tierra.

"Sus discursos están impregnando toda la política en todo el planeta y en Castilla y León trabajaremos en pos de que no vuelvan a entrar en el Gobierno de Castilla y León ni en el de España", llegó a decir hace unos meses Andrés, convencido de que hay que hacer pedagogía "para desmantelar, desenmascarar los mensajes de odio que hay y esta guerra cultural que hay desde la extrema derecha para intentar frenar su llegada al Gobierno".

Larga trayectoria sindical

Vicente Andrés llegó a la Secretaría General de Comisiones Obreras en Castilla y León el 3 de junio de 2017 en sustitución del histórico Ángel Hernández, que estuvo catorce años, con una candidatura, la única que se presentó, que logró el apoyo del 93,26% de los delegados.

Entró al sindicato en el año 1978 y es trabajador de la Administración Local. Además, antes de acceder al liderazgo de CCOO fue secretario de Acción Sindical y ha sido el responsable del Diálogo Social en Castilla y León durante los últimos 18 años.

También ha desempeñado las funciones como secretario de Juventud de la ejecutiva del sindicato de Comercio de CCOO de Valladolid desde 1978 a 1983, como secretario general del sindicato de Comercio y Actividades Diversas de León desde 1984 a 1989 y como secretario de Acción Sindical y, posteriormente, secretario general de la Federación de Servicios Privados de CCOO Castilla y León entre el 1989 y el 2000, según informa el sindicato en su web.

Desde la Secretaría de Acción Sindical ha participado en todo el proceso de construcción del actual modelo de Diálogo Social con la Administración Regional además de ser protagonista en todos los conflictos laborales que han tenido lugar en Castilla y León en los últimos años como Fontaneda, Antibióticos de León, Puertas Norma o Lauki, además de otros de menor repercusión social.

Asimismo,m en su debe quedará su labor a la hora de impulsar y fortalecer la Fundación Anclaje en la que participan sindicatos, patronal y Administración Regional para solucionar y dar respuesta a posibles cierres de empresas.

Vicente Andrés inició su actividad laboral y sindical en la empresa de comercio textil Raymond de Valladolid en el año 1977. También trabajó seis meses en el año 1988 y 1989 en Renfe, en la estación de clasificación de León, y fue contratado en la empresa concesionaria del saneamiento urbano de León capital desde 1992, siendo en la actualidad personal contratado en el Ayuntamiento de León tras la subrogación de la plantilla de la empresa Urbaser desde el año 2013.