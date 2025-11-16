El VRAC suma otra Supercopa de España a sus vitrinas

El VRAC hizo valer su superioridad numérica para llevarse el título de la Supercopa de España, en un partido falto de ritmo, en el que Inexo El Salvador demostró un gran nivel defensivo pero echó de menos a su apertura titular, lesionado.

Los derbis vallisoletanos siempre suelen ser impredecibles, pero lo cierto es que el VRAC llegaba en mejores condiciones a esta cita, en cuanto a plantilla, ya que los chamizos contaban con muchas bajas, y en cuanto a resultados.

Y ese aspecto se notó desde el inicio, ya que el cuadro quesero salió dispuesto a controlar el juego y no tardó en plantarse en la línea de 22 local, en busca de los primeros puntos, aunque no lograron sacar rédito de su empuje.

Se toparon con una seria defensa blanquinegra, que impidió que los de Diego Merino anotasen en los primeros compases, frenando los intentos de ensayos, que hubo muchos y desde diferentes esquemas.

Hasta el minuto 18, Taibo no lograba subir los tres primeros puntos al casillero del VRAC y no pasaron ni dos para que Facu Munilla empatara el tanteo con otro lanzamiento a palos por la infracción de la defensa visitante.

Y eso, con un jugador menos, ya que el árbitro mostró cartulina amarilla a Jacobo Ruiz en el minuto 13. De nuevo, los obstáculos, en forma de lesión, se cebaron con los chamizos, ya que Martín Peña tuvo que ser evacuado del campo en camilla, con una importante conmoción.

Esa situación dejó en "shock" a los jugadores chamizos, lo que aprovechó el VRAC para lograr el primer ensayo del encuentro, de la mano de Álex Pérez, quien halló un hueco en la esquina del campo para posar el oval.

Con el 3-8 se llegó al descanso, tras una primera mitad sin ritmo, con muchas interrupciones y parones, que no favoreció el juego a la mano de unos y de otros.

Tras la reanudación, los locales tomaron la iniciativa en el juego y, aunque desaprovecharon un golpe de castigo, no dejaron pasar la ocasión para subir el primer ensayo al marcador de Pepe Rojo, gracias a la velocidad de Jerónimo Alonso (8-8).

Eso impulsó al cuadro colegial que, cinco minutos después, con el mismo protagonista, añadía otra marca que, con la transformación de Juan Martínez, les daba ventaja en el marcador.

Pero no duró mucho, porque Sergio Molinero aprovechaba la superioridad numérica, tras la tarjeta a Jerónimo Alonso, para encontrar el espacio entre la defensa blanquinegra y posar el oval en la línea de marca. De nuevo empate, con la transformación a palos de Taibo.

Los aciertos y errores se repartían de manera igualitaria en uno y otro equipo. Cualquier detalle podía decantar la balanza hacia uno de los dos contendientes, y este fue un último ensayo de Miejimolle, que dejó el resultado en el definitivo 15-20.