Zamora seduce en Intur con una gran oferta basada en el turismo sostenible

Una apuesta por el turismo más sostenible y por la promoción de los grandes eventos actuales y futuros. La Diputación de Zamora presentaba en Intur su oferta turística de la mano del presidente de la institución, Javier Faúndez, y su vicepresidente primero, Víctor López de Parte, donde han mostrado "una propuesta sólida, completa y muy pensada para mostrar al visitante una provincia atractiva en cualquier época del año. Naturaleza, gastronomía, patrimonio, divulgación científica y experiencias únicas se combinan para reforzar el posicionamiento de la provincia como destino sostenible y de calidad”.

El Patronato de Turismo de Zamora participa en la feria con un stand propio de 150 metros cuadrados, concebido como un espacio amplio, funcional y muy visual, en el que se integran áreas diferenciadas que representan los principales productos turísticos en los que se está trabajando durante este último trimestre del año y con el objetivo de ofrecer una imagen renovada, moderna y cohesionada de la provincia, destacando sus valores naturales, culturales, patrimoniales y experienciales.

“Zamora, una puerta al firmamento”: presentación en el stand de la Junta

Además, en el stand institucional de la Junta de Castilla y León, el Patronato de Turismo presentará el vídeo “Zamora, una puerta al firmamento”, dirigido por Miguel Ángel Pertejo, que apuesta por consolidar el Turismo de las Estrellas como uno de los productos estratégicos de la provincia.

El Patronato ha impulsado diversas acciones durante el último año en esta línea: curso de iniciación al astro turismo, Festival de Astro turismo en Benavente y jornadas profesionales previstas para principios de 2026. En este ámbito, Zamora avanza en la tramitación para obtener la declaración de Reserva Starlight. Tras la recopilación de documentación y las mediciones realizadas durante el verano y el otoño, el proceso avanza de forma favorable, si bien es posible que sea necesario repetir algunas mediciones afectadas por los incendios estivales.

La campaña de promoción del Patronato de Turismo en Intur gira en torno a cinco grandes ejes.

SANABRIA VIVA, TE ESPERA

Tras los incendios que afectaron a la comarca, el Patronato ha reorientado su estrategia promocional para mostrar la realidad actual de Sanabria, una comarca plenamente recuperada, verde y activa. A lo largo de estos días, se proyectará de manera continuada un vídeo grabado en septiembre que muestra la belleza de sus paisajes, sin rastro de los incendios, reforzando el mensaje de que Sanabria “sigue hoy más viva que nunca”.

FROMAGO 2026

La feria internacional del queso estará representada, como ya es tradición, por las características ovejas promocionales. La presentación oficial de la edición 2026 adelantará las principales novedades y la planificación de esta cita gastronómica de referencia europea.

ZAMORA ECLIPSA 2026

Uno de los ejes más potentes es la promoción del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, para el cual Zamora es uno de los mejores puntos de observación en España. El stand cuenta con un planetario de proyecciones astronómicas, con sesiones de 30 minutos dirigidas tanto al público infantil como adulto. Los visitantes podrán disfrutar de contenidos como: “Explorando el Sistema Solar”, “De la Tierra al Universo”, “Nuestro increíble Sol” y “Perdiendo la oscuridad”. Además, se ofrecerán simulaciones del cielo y sesiones divulgativas sobre astronomía.

Las Edades del Hombre 2025-2026: “ESPERANZA”

Aprovechando la gran afluencia de público a la exposición, el Patronato de Turismo ha diseñado rutas complementarias por diferentes puntos de la provincia, con una acogida tan positiva que el programa se prolongará durante todo 2026, hasta la clausura de la muestra en Domingo de Resurrección.

ZAMORA PARA TODAS LAS EDADES

El Ayuntamiento de Zamora dispondrá de un área específica dentro del stand para presentar su oferta turística, con especial atención a proyectos de turismo familiar, cultural e industrial.

Durante todo el fin de semana se podrá visitar una exposición micológica, a la que se suma el taller “Buscando setas comestibles en los bosques de Zamora”, impartido por Pedro Turiel el sábado a las 17:00 horas.