Colau retira la subvención de 200.000 euros al “concierto en los balcones” tras el plante de varios artistas

El gran acto de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para esta etapa del confinamiento, su “concierto en los balcones” comienza peligrosamente a deshincharse. Tras conocerse el coste de la subvención municipal, 200.000 euros, han arreciado las críticas precedidas de un goteo de bajas. Los grupos de música Txarango, Els Catarres, Stay Homa, Sopa de Cabra, Lildami y Clara Peya, de momento, no participarán en la iniciativa en el que una veintena de artistas de renombre actuarán en balcones y terrazas. La iniciativa municipal está prevista para el 9 de mayo. Colau ha anunciado esta mañana que retira la subvención. Joan Manuel Serrat o Manolo García, sin embargo, mantienen su participación.

“Entiendo que en una crisis como esta se piense que 200.000 euros son mucho dinero”, ha declarado Colau en una entrevista en Rac1 después de la baja de varios artistas por considerar que el coste que se invertirá desde la administración pública es demasiado elevado. En este sentido, el consistorio de Colau ha recordado que el concierto tenía como objetivo hacer un homenaje y recuerdo a la gente que ha muerto a causa del coronavirus y también dar ánimos a las personas que están “resistiendo el confinamiento en un momento delicado”.

“Entiendo que en una crisis como esta se piense que 200.000 euros son mucho dinero”, ha declarado Colau en una entrevista este sábado. “Me sabe muy mal”, ha afirmado la alcaldesa, que se ha puesto a disposición de los grupos musicales que han declinado participar para darles explicaciones.

Precisamente tras las bajas, el Ayuntamiento ha anunciado este mismo sábado que finalmente no invertirá la mencionada cifra para el concierto, y que serán los productores los que asumirán la totalidad coste, a lo que la alcaldesa ha dicho que no depende del Ayuntamiento que se acabe celebrando o no: "Espero que sí, pero dependerá de la gente que lo ha hecho posible".

Ha pedido disculpas por si hay alguna cosa que se ha explicado mal desde el consistorio, ha insistido en que es una iniciativa colectiva para homenajear a la gente de Barcelona, y ha dado las gracias a los organizadores: “Agradezco que cuando esto pareció un problema, El Terrat y Mediapro, rápidamente dijeron que lo asumirían ellos para que no hubiera ni un euro público”.