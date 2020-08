La juez mantiene la suspensión del tercer grado para Junqueras, Sànchez y Rull

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña mantiene la suspensión del tercer grado del ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; del ex presidente de la ANC y ex diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y del ex conseller Josep Rull hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de apelación de la Fiscalía.

En sendos autos, la magistrada desestima los recursos de reforma interpuestos por las defensas de estos tres condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el proceso soberanista.

La juez había desestimado el 19 de agosto el recurso de alzada presentado por la Fiscalía contra la progresión a tercer grado de los tres líderes independentistas, confirmando la decisión de la Secretaría de Medidas Penales de la conselleria de Justicia, pero acordó suspender el tercer grado hasta que el Supremo se pronunciara en fase de apelación.

Los tres políticos presentaron recursos de reforma, exclusivamente contra la suspensión de la aplicación del tercer grado, a lo que el Ministerio Público se ha opuesto.

En sus autos, la magistrada argumenta que “las alegaciones realizadas en el recurso de reforma interpuesto por la defensa del interno no modifican ni desvirtúan los criterios tenidos en cuenta” para suspender el tercer grado.

Además, considera que los recursos han perdido “objeto” tras la presentación de los recursos de apelación de la Fiscalía ante el Supremo.

Insiste en que la suspensión continuará vigente “hasta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resuelva” en fase de apelación.