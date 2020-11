Colau llama a no comprar en Amazon esta Navidad

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llamado este jueves a los barceloneses a no comprar en Amazon ni en grandes plataformas online esta Navidad y ha pedido que lo hagan en el comercio de proximidad para ayudarles ante la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

“Nada de comprar en Amazon ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no tienen ningún valor añadido en nuestra ciudad, y vayamos a las tiendas, bares y restaurantes que tanto nos han dado”, ha reclamado Colau durante la entrega del Premi Barcelona Comerç 2020.

En el acto de entrega también han participado el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni; la concejal de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interno y Hacienda, Montserrat Ballatín; y el presidente de Barcelona Comerç, Salvador Vendrell. Durante su intervención, Colau ha trasladado su apoyo a los comerciantes de la ciudad y ha llamado a ayudarles comprando en el comercio de barrio: “Nos necesitan igual que nosotros los necesitamos a ellos”. “Si el comercio y la restauración están cerrados a la ciudad le falta media alma. Para tener una ciudad más segura, viva, cohesionada, necesitamos que comercio, bares y restaurantes puedan superar estos momentos tan difíciles”, ha expresado.

Collboni

En la misma línea, Collboni ha pedido a la ciudadanía que sea consciente de que cada vez que se compra en una plataforma se quita una oportunidad al comercio de proximidad --ha dicho-- y ha alertado de que comprar en estas plataformas refuerza “un modelo de transformación que hace trampas porque no pagan los impuestos que deberían pagar”.

En ese sentido, ha afirmado que desde el consistorio trabajan para ver de qué modo se puede igualar “como mínimo las condiciones de la competición y que estas plataformas paguen lo que tienen que pagar para competir en la ciudad desde el punto de vista fiscal”.

Ha destacado que la entrega del Premi Barcelona Comerç de este año quiere ser un acto de homenaje a los comerciantes de la ciudad, a los que ha trasladado su apoyo y ha pedido disculpas “por aquello que no han podido hacer bien”.

Por otro lado, ha asegurado que Barcelona “está preparada para hacer una buena campaña de Navidad” y ha pedido dedicar un especial esfuerzo en el centro de la ciudad.

Premio Barcelona Comerç

Este año el Premi Barcelona Comerç 2020 se ha otorgado a todos los comerciantes, y no a cinco como se hace habitualmente, en reconocimiento “al esfuerzo que han hecho cerrando durante el confinamiento” y a los que han mantenido abiertos para ofrecer los servicios básicos.

Vendrell ha agradecido a Colau, Collboni y Ballarín el apoyo recibido durante los últimos meses, ha dicho que el Ayuntamiento ha sido la administración que más cerca ha estado de los comerciantes, “la que ha buscado más soluciones y mejor”, y ha asegurado que seguirán luchando.