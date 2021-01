En video: el “mosso” bailarín sin ninguna gracia de Tik Tok

El año pasado se hicieron virales algunos videos polémicos relacionados con los Mossos d’Esquadra, como el de dos agentes de una patrulla bailando techno en el interior del coche. No obstante, ahora ha aparecido otra grabación que ha levantado polvareda, aunque en este caso es el de un falso mosso bailando con muy poca gracia en la red social Tik-Tok.

En las imágenes se ve el joven con un jersey de los Mossos d’Esquadra -es una pieza de la uniformidad que si bien no se entrega como dotación, sí que algunos mandos permiten su uso-, un cinturón con un arma corta -parece un Walther P99, la que llevan los agentes de la policía catalana de dotación- y esposas y también dos mangos, en el hombro, de rango de subinspector.

En uno de los brazos también lleva un escudo de PVC de una unidad del cuerpo. Aunque no se ve claramente, parece una versión en blanco y negro del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO). No es un agente del cuerpo, confirmó la Policía Autonómica.

La policía catalana intenta averiguar ahora quién es el mosso-bailarín y cómo ha conseguido la uniformidad del cuerpo y también si el arma que lleva en el cinturón es real o simulada. Expertos policiales han explicado que por las imágenes la pistola parece una Walther P99, de dotación entre los agentes del cuerpo.

Si realmente, a pesar de no ser un agente del cuerpo de los Mossos, el arma fuera de un agente, sea familiar o no, el código disciplinario también podría actuar al considerarlo una falta grave por negligencia. Como el joven viral ha conseguido el uniforme será clave para saber si el cuerpo de los Mossos actuará contra el propietario de la equipación. Aunque se está aclarando, los Mossos todavía no han abierto una investigación oficial por saber de donde sale el vídeo.