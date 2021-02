El lío del voto

Llamo a mi amigo indepe porque me he enterado que está en casa de cuarentena al haber dado positivo su hijo, y, aunque él es negativo, mi amigo tiene una gran conciencia cívica y de paso aprovecho para chafardear como ve él lo de las elecciones.

-Vaya rollo.

-Ni que lo digas.

-Por lo menos por la tarde y después del teletrabajo podrás fumarte algún puro.

-Sin duda aunque en la terraza, ya sabes que mi mujer con esto es muy suya, por cierto que los nicaragüenses están saliendo estupendos. -Yo sigo con mis habanos aunque sean de los baratos. El puro habano y el salchichón de Vic.

-En el fondo tienes algo de patriota catalán.

-Y un huevo, soy catalán, Cataluña es mi tierra pero España es mi Patria.

-No cambiarás nunca.

-Ni la más mínima intención de hacerlo. Por cierto como ves esto de las elecciones?

-¿Que cómo lo veo?, os vamos a arrasar, los nuestros están concienciados y nadie faltará al voto, ya se que tú te choteas y dices que somos revolucionarios de fin de semana, pero a la hora de votar iremos todos, y vosotros los Unionistas como sois más conformistas, entre la pereza y la excusa del covid os fallará mucha gente. La verdad es que me quedé pensando y para mis adentros no acababa de quitarle la razón, ese fue y es nuestro error, a los nuestros cuesta movilizarlos, pero ellos no fallan nunca.

-Te has quedado callado.

-Me estaba encendiendo el puro. No seré yo quien te diga si tienes o no razón, pero trataremos que no sea así.

-Tratareis, tratareis, con el lío de partidos que tenéis entre vosotros….

-Mira quién habla, entre el PDeCAT, JxCat, Esquerra, la Cup…, anda que os lleváis bien entre vosotros, con amigos así, no hacemos falta nosotros.

-Pues perdona, no seré yo quien te diga que no te equivocas, pero todos tenemos un objetivo común la independencia, y a eso lo supeditamos todo.

-Y nosotros también, que no la consigáis.

-Ho tornarem a fer.

-Y nosotros volveremos a reaccionar.

-Vale amigo no nos pongamos tensos y Visca Catalunya.

-Tienes razón la tensión no pega con copa y puro, así que Visca Cataluña y Viva España.

-Que vivan los dos, pero separados.

-Mientras estemos aquí los que no somos revolucionarios de fin de semana, lo tenéis chungo.

Este domingo todos a votar pensando en Cataluña y en España.