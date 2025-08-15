Una británica se cobra su "venganza" compartiendo imágenes de Barcelona "vacía" tras "meses de protestas contra el turismo

Laura, una británica que lleva dos años y medio viviendo en España, compartió en redes sociales un vídeo que ha desatado polémica: El Born, uno de los barrios más turísticos de Barcelona, aparecía casi vacío a las 2 de la tarde del 13 de agosto. Restaurantes sin clientes, calles silenciosas y terrazas desocupadas contrastaban con el bullicio habitual en plena temporada alta. "Las empresas deben estar notando el cambio", escribió en su publicación.

El antes y después de un barrio icónico

El Born, conocido por sus calles medievales, tiendas de lujo y el museo Picasso, solía estar repleto de turistas y locales a todas horas. Sin embargo, las imágenes de Laura muestran un escenario "fantasmal", incluso en horarios que antes eran los más concurridos.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios atribuyeron la quietud al calor de agosto, otros alertaron sobre el riesgo económico: "Así es como su economía se hundirá por el odio al turismo", comentó un seguidor. Otros defendieron las protestas, pero criticaron su enfoque: "El problema no son los turistas, sino Airbnb y la falta de regulación", argumentó otro.

¿Un punto de inflexión para el turismo en España?

Este caso podría considerarse como una prueba audiovisual de la eficacia de las protestas contra el turismo masivo, iniciadas hace unos pocos años contra el alquiler vacacional descontrolado y la gentrificación. Aunque algunos celebran la "recuperación" del espacio público, empresarios y trabajadores del sector temen las consecuencias a largo plazo.