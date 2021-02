El departamento de Salud de la Generalitat calcula durante las elecciones del 14 de febrero habrá entre 70.000 y 80.000 personas confinadas por contagio de la Covid-19 o contacto con un infectado. Así lo ha explicado en la emisora Cataluña Radio el secretario de Salud Pública, José Maria Argimon, que ha concretado que la previsión de contagiados es de unas 14.000 personas. “Incluso un poco menos”, añadió. Argimon ha reconocido que “sería mejor que se quedaran en su casa”, pero reconoció que “tienen el derecho fundamental a votar”.

Serán unas elecciones atípicas e inciertas por celebrarse en medio de una pandemia bajo la legislación ordinaria. Los resultados de las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero podrían conocerse al menos 48 horas después de la celebración de los comicios si, como parece, no se puede constituir un número determinado de mesas electorales.

Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado sábado, los comicios podrían prolongarse 72 horas porque el alud de insumisos podría derivar en el retraso de la votación en las mesas que no se formen una hora después del inicio de la cita. Así lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) en su artículo 80.5 que prevé que se aplace la votación dos días si las mesas no se constituyen entre las 08:00 y las 09:00 horas. En función de en cuántas mesas pase esto puede ser más o menos determinante porque si fueran muchas las personas con derecho a voto afectadas por el cierre de varias mesas electorales, la publicación de los resultados durante la noche electoral podría influir en su voto en los días posteriores. En este sentido, la Loreg no determina si se paraliza la publicación de los resultados electorales o, por el contrario, prima el Derecho a la Información y se mantiene el escrutinio general.

A solo una semana de que los catalanes acudan a las urnas, el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, explicó hoy en una entrevista en RAC 1 que el Govern se está planteando no publicar los resultados provisionales la noche del 14-F si no se ha podido constituir un número considerable de mesas electorales. También anunció que se dispondrá de una hora adicional para constituirlas.

En caso de que a las diez de la mañana hubiese «un número considerable» que no se han podido constituir, habría «un problema muy gordo», aseguró, y añadió que, si fuesen «muchas» las mesas que han fallado, a su juicio, eso «podría afectar el sentido del voto de las personas que van a votar el martes», porque «pueden hacer un voto mucho más táctico», condicionadas por los resultados provisionales publicados la noche del 14-F.

En este sentido, según anunció, el Govern ha «previsto esta eventualidad» y se plantea «suspender la publicación de los datos» durante la noche electoral: «Incluso estamos previendo ni tan solo sumar los datos, para que no pueda haber ninguna filtración».

Este parche, no exento de dudas legales, podría derivar en un aluvión de tensiones políticas, y es una prueba más de la dificultad de celebrar unos comicios extraordinarios con una legislación ordinaria.