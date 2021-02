Pedro Sánchez se lanza en busca del efecto Illa y clama contra el pacto “anti PSC”: “Es el del odio eterno”

El socialismo se ha lanzado hoy en tromba en busca de apuntalar el efecto Illa a las puertas de una cita electoral clave para el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ha acompañado a la plana mayor del PSC en un acto telemático, en el que incluso estaba el expresident José Montilla entre el público, y que ha contado con el cierre del candidato Salvador Illa. Un mitin telemático, obligado por la pandemia, marcado por dos aspectos que han condicionado las últimas horas de la campaña: el pacto “anti Illa” suscrito por las formaciones independentistas -JxCat, ERC, CUP y PDeCAT- y la polémica por la negativa del exministro de efectuarse un test de antígenos antes de los debates de TV3 y la Sexta. “Contra Illa vale todo”, ha apuntalado Sánchez parafraseando al propio exministro de Sanidad.

Sobre el primer aspecto, el cordón sanitario en torno a los socialistas, Pedro Sánchez ha querido mostrarse contundente y ha cargado con fuerza: “El el del odio eterno, el de la división y la confrontación eterna”. “Esa es la Cataluña que quieren para sus hijos, división y confrontación perpetua; no quieren dejar a los jóvenes un país, sino una trinchera”, ha zanjado tras apuntar que en el pacto anti Illa de Catalans per la Independència -un grupo de exmiembros de la ANC- los partidos firmantes no esgrimen “ni un argumento” alternativo.

“Vale la pena leer ese papel, porque no hay una sola razón, no hay un solo argumento positivo. Lo único que dice es ‘No. Nunca. Jamás de los jamases pactaremos con Salvador Illa y con el partido socialista’. Esa es su propuesta para Cataluña: odio eterno”, ha zanjado tras pedir que el domingo los catalanes rompan “el cordón sanitario” al PSC. “Ese es el mensaje que están trasladando a la sociedad catalana: De un lado la foto de Colón, el odio perpetuo; del otro lado la rabia permanente. De ambos lados una foto de Colón, gente que busca bronca, que necesita una adversario, los unos con los otros”, ha lamentado.

De hecho, el presidente del Gobierno ha apelado en varias ocasiones a la movilización y a la participación pese al contexto de pandemia, un temor que preocupa a los socialistas de cara a apuntalar la candidatura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat.

En una intervención más emocional de las que acostumbra a protagonizar -se han exhibido incluso imágenes de sus inicios en política-, el candidato socialista ha seguido la línea de Pedro Sánchez y se ha esforzado en llamar al “reencuentro”, pedir “pasar página” del independentismo y ofrecerse para “una nueva década” con propuestas centradas en la gestión y en la crisis.

Y es que Illa también ha dedicado parte de su discurso al “cordón sanitario” del independentismo al PSC: a su juicio, el pacto es el “juramento solemne de la confrontación perpetua”, de la “división eterna” y ha reclamado dar carpetazo al “procés” en las urnas. “Diremos adiós a los independentistas, se acabó, good bye”, ha terminado.