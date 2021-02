El plan B de Borràs si pierde las elecciones: ya es funcionaria del Estado

La candidata a la presidencia de la Generalitat por Junts Per Catalunya, Laura Borràs, tiene un plan B por si pierde estas elecciones. Desde el pasado 21 de enero es funcionaria del Estado. Y lo es porque acaba de convertirse en profesora titular de la Universidad de Barcelona, en un concurso público de plazas de los cuerpos de funcionarios universitarios en el que Borràs era la única candidata: el pasado mes de noviembre, solicitó una plaza como titular que finalmente ha obtenido hace tres semanas en la Sala de Grados del Edifici Migdia, en el Campus Mundet, cuando Borràs ya se sabía candidata a la Generalitat.

El jueves 21 de enero a las 16:30 y con una puntuación de 240,8, Laura Borràs consiguió la anhelada plaza de titular en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (UB), dentro del área de Didáctica de la Lengua y Literatura, alejándose de esta manera de la Literatura Comparada, disciplina de la que ella siempre ha dicho ser especialista, y convirtiéndose así en una de las pocas docentes universitarias que consiguen a día de hoy una contratación funcionarial en la Universidad de Barcelona

El tribunal estuvo presidido por el catedrático de la Universidad de Valencia Josep Ballester Roca quien en la actualidad es también vicepresidente de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. El secretario era Juli Palou Sangrà, con quien Borràs coincidió en el Máster de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, en el que también participaban Glòria Bordons -suplente al presidente en el tribunal- y Montserrat Fons Esteve, vocal primera del mismo tribunal que se completaba con Maria del Carme Oriol y Noèlia Ibarra.

Si años atrás Borràs perdió en concurso la plaza de agregada en la sección de Teoria de la literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona, ahora ha preferido postularse para obtener, como finalmente ha conseguido, una plaza de titular en lugar de intentar nuevamente convertirse en profesora agregada de la universidad en la que se formó. Y esto resulta sorprendente, puesto su decisión revela que la candidata prefiere ser funcionaria del Estado antes que depender de la propia Generalitat, como así sería en el caso de ser agregada.

En los últimos años, especialmente tras el paso de Andreu Mas-Colell al frente de la conselleria de Universidades, de 2000 a 2003, la figura del profesor funcionario se ha ido desprestigiando y arrinconando hasta el punto de que en la actualidad no solo la media de edad de los profesores funcionarios en la UB es de 60 años, sino que las vacantes dejadas por los docentes jubilados no han sido reemplazados por nuevos profesores funcionarios. En más de un caso, la jubilación de un catedrático ha supuesto la contratación de dos agregados o de más de un asociado, figura representativa de la precarización del cuerpo docente con un sueldo que en muchos casos no alcanza los 500€ mensuales. Mas-Colell apostó por el llamado modelo laboral, es decir, profesores contratados por la propia universidad. Se trata de un modelo que se incrementó a partir de la crisis del 2008, puesto que suponía un abaratamiento de las contrataciones. Asimismo, el modelo laboral permitía desvincular la figura del docente del cuerpo de funcionarios. De ahí la aparición y la incrementación de la figura del agregado que depende de la propia universidad y, por tanto, de la Generalitat. Dentro de este contexto donde los concursos para profesor funcionario de la UB son cada vez más escasos, el caso de Borràs puede considerarse casi excepcional.

Si bien es cierto que el pasado mes de diciembre la candidatura promovida por la Asamblea Nacional Catalana, encabezada por Joan Guàrdia, ganó las últimas elecciones al rectorado de la UB, no debe olvidarse que estos concursos a cuerpos de funcionarios universitarios son avalados y reconocidos por el Ministerio de Universidades que dirige actualmente Manuel Castells, compañero de Laura Borràs en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), institución de la que hoy candidata fue despedida sin que se conozcan los motivos.