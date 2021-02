The Pretty Reckless: post grunge sexy y con talento

Lograr un éxito número uno en las radios de Rock no es tarea fácil, más que nada porqué en estos tiempos de streaming, Spotify y demás los “charts” musicales parecen casi un concepto etéreo, abstracto. Pero existen. Los neoyorkinos The Pretty Reckless lo han conseguido ya en más de una ocasión, y tiene mérito. La banda de Taylor Momsen está aquí para quedarse, como reza el tópico. Les falta llegar a ser “the next big thing” del todo.

Les falta, quizá, ser más creíbles. También elevar el nivel de música, aunque ya ha pasado con su último lanzamiento, “Death By Rock And Roll”. El single homónimo a vuelto a reinar en las emisoras de radio del género. También lo consiguieron “Heaven Knows”, “Messed Up World”, “Follow Me Down” y “Take Me Down”.

The Pretty Reckless tenían previsto lanzar el disco el año pasado, pero por supuesto la pandemia lo postergó todo. Una vez publicado, el álbum puede gustar y mucho a los nostálgicos de los años 90, pero a la vez suena 2021. Rock potente que algunos pueden considerar artificial o forzado, pero que es entretenido y potente. Y más sincero de lo que parece.

La lista de invitados habla por si sola. Están el ex guitarrista de Soundgarden, Kim Thayill, el ex batería de la misma banda y de Pearl Jam, Matt Cameron; y Tom Morello de Rage Against the Machine. La carta de presentación, el single “Death by Rock and Roll” parece entusiasmar a Taylor, y bien podría pasar por ser su tema ya más representativo. No es nueva, la cantante la empezó a componer en 2010. Fue terminada tras el fallecimiento de su productor, Kato Khandwala.

De hecho, el disco es un tributo hacia su figura. Taylor asegura que “más bien es una canción tipo himno, muy optimista pese al título”. Recurriendo un poco al tópico, la vocalista asegura que “el Rock And Roll es más que música para nosotros. Es un estilo de vida, y lo vives y lo respiras. Es un éxito de la que se siente muy orgullosa, y que le sirve para hablar sobre su introversión a la hora de componer. No piensa en el mundo exterior.

Pero sí lo hizo cuando la pandemia. “No sabíamos qué esperar con el nuevo disco. Nunca lo haces, pero esta vez fueron tiempos sin precedentes, y no poder hacer giras y apoyar tu música es una locura. Entonces, ver esta respuesta abrumadoramente positiva es lo mejor que puede pedir. Pones tu corazón y alma en él y lo lanzas al mundo y esperas que a la gente le guste”.

El grupo vivió la sensación inédita y extraña de tener un single en la cima de las listas sin haberlo tocado nunca en vivo. Tampoco el resto de un disco que cerece con las escuchas. Sobre todo el single, “Only Love Can Save Me” y “And So It Went”. Rock efectivo y efectista, con la duda de sí aguantará bien el paso del tiempo, pero para su responsable, no hay duda. “La música es mi salvación, es lo que ilumina mi día y me ha salvado la vida una y otra vez. Entonces, si hago algo y puedo publicarlo, tal vez haga sonreír a alguien, entonces, ¿por qué no hacer eso? Sobre lo que está escuchando dentro de la industria sobre los conciertos que regresan He escuchado muchos rumores diferentes y ninguno de ellos es positivo. He escuchado hasta 2022, lo cual es una locura para mí, así que espero que no sea cierto. No te sientes como una banda si no estás tocando, así que espero que antes de eso”, lamenta.

Muchas ganas de conciertos y más conciertos, pero para la rubia cantante existe la duda de que tipo de actuaciones volveremos a ver en vivo, se muestra de acuerdo con la visión general de que, al menos al principio, todo será diferente.

La prensa americana le ha preguntado sobre si ha visto cambios para las mujeres en el Rock desde que The Pretty Reckless comenzó, opina que “creo que hay más mujeres que persiguen el género que cuando empezamos, lo cual creo que es genial. Me gusta ver a cualquiera que quiera perseguir cualquiera de sus sueños. Tiendo a no segregar ni mirar la música o el arte desde una perspectiva masculina y femenina, simplemente porque lo veo como que todos estamos haciendo lo mismo. Mis ídolos son hombres, y no es algo sexista; no entra en mi cerebro que John Lennon o Chris Cornell sean hombres. Esas son las personas a las que crecí escuchando. Una buena canción es una buena canción, y con suerte eso será lo que llegue a la cima”.

Sobre si alguna vez sintió que la trataron de manera diferente por ser una mujer en el mundo del Rock, también opina que “creo que venía de otro lado entonces, porque venía de la actuación, y tenía mucha resistencia de ese lado de las cosas, de ‘los actores no pueden ser músicos’ lo cual pensé que era una locura, porque para mí, Nunca fui actriz. Yo era músico con un trabajo diario. Estaba lidiando con eso. Creo que ahora que he envejecido, empiezo a notar más: todo el mundo siempre me decía que había misoginia en el rock, y yo decía: “No sé de qué estás hablando”. Ahora, veo más de lo que todos me han estado diciendo durante los últimos 10 años. Hay un poco de club de chicos y estigma para las mujeres en el Rock, pero mi voz no ha cambiado. Además, siempre habrá personas a las que no les gustes por cualquier motivo, y ser mujer es una de las cosas de esa lista de muchas”.

La música de The Pretty Reckless no es complicada, pero a la vez es un poco difícil de finir. Hay mucho Rock alternativo en el concepto 90′s, también Metal e incluso Rock clásico. Es una mezcla que están consolidando con los años, y lo cierto es que ahora su material más antiguo puede sonar un poco amateur. Su debut, “Light Me Up”, de 2010, fue un buen debut que llamó la atención a nostálgicos de Hole y Smashing Pumpkins, pero con toques más duros. Daba la sensación de que la frontwoman aún no tenía claro el camino a seguir. Llevaba poco en la música, después de su paso por la serie “Gossip Girl”.

Después de algunos éxitos iniciales en las listas, el grupo se consolidó con “Going To Hell”, en 2014. Es más completo que su debut, y cuenta con la famosa portada de la imagen de Taylor de espaldas, con la cruz pintada o tatuada. “Dear Sister” y “Follow Me Down”, y de hecho gran parte del álbum, muestra a una Courtney Love versión siglo XXI, pero con menos chorradas e incluso menos pose, aunque no lo parezca. La actitud de Taylor en directo, con sus semidesnudos, también podía recordar a la viuda de Kurt Cobain. Sin embargo, ningún disco de la banda puede compararse a los primeros trabajos de Hole, “Pretty On The Inside” y “Live Through This”. Otro single de The Pretty Reckless, “Messed Up World (Fucked Up World)”, les proporcionó aún más popularidad.

Taylor tiene ahora 27 años, y su formación musical llegó a través de la colección de discos de Classic Rock de sus padres, que vivían en Missouri. La banda se formó en 2009, y tardaron solo un año en publicar “Light Me Up”. Todo fue muy rápido, y llegaron los primeros shows en Nueva York. El siguiente paso, la firma con Interscope Records, muy avispada en los últimos años a la hora de cazar nuevos talentos.

“Who You Selling For” confirmó la consolidación de la banda en 2016. Sorprendieron con “The Walls Are Closing In/Hangman”, un tema de casi siete minutos que se apapartaba del sonido del grupo, e incorporaron quizá más elementos clásicos. “Back To The River” fue otro buen single que les permitió conseguir uno de sus sueños, girar con Soundgarden. El 17 de mayo de 2017, en el Fox Theatre de Detroit, ambos grupos compartieron cartel por última vez. El cantante de la banda de Seattle, Chris Cornell,murió al día siguiente.

Fue una gira importante para Taylor, y que repercutió a la hora de escribir el nuevo disco, “Death By Rock And Roll”. Una influencia fueron las citadas muertes de Khandwala y de Cornell, uno de sus máximos ídolos. Es su disco más personal y fuerte, en todos los sentidos. El lacónico “Got So High” podría ser un éxito en las listas de Rock alternativo, en contraste con el tema título. No se considera feminista la vocalista, pero no hay duda de que “Witches Burn” es una denuncia evidente. Tal y como hemos dicho, una obra introspectiva, fruto de una persona que se autodefine como “super hipocondríaca”, y que a partir de marzo de 2020 estuvo meses sin salir de casa.

En palabras que ha comentado Taylor estas útimas semanas, las canciones son tristes, marcadas por esas dos muertes, poderosas, pero que no quieren ofrecer lástima. “El concepto detrás de ‘Death By Rock And Roll’ es una frase que una banda podría gritar antes de subir al escenario. Es una ética por la que vivimos nuestra vida; sigue tu propio camino, rock and roll hasta que muera”, proclama.

La muerte de su mentor Khandwala en un accidente de bicicleta, a los 47 años, fue un duro golpe que realmente marca el disco. “Ese fue el clavo en el ataúd para mí. Levanté las manos en el aire y dije: ‘Sí, me rindo’. Bajé por una madriguera muy oscura de depresión y abuso de sustancias y todo lo que viene con eso”, confesó la artista. Momsen cuenta que estaba tan deprimida que ni siquiera podía escuchar música. Finalmente, escuchar a sus artistas favoritos la ayudó. “Comencé con The Beatles, escuchando cada detalle, lo que me enamoró de la música cuando era joven”.

Otra banda que curiosamente le ayudó a animarse fue Soundgarden, el grupo favorito de la vocalista. “Son para mí el epítome de formaciones de Rock”, ha dicho más de una vez. Sobre la última noche, en Detroit, Taylor recuerda, respecto a Cornell, que “hablé con él por la noche, le di un abrazo y me despedí. Cuando me despierto con esa noticia a la mañana siguiente… Pasó de la experiencia más placentera a la más devastadora. Y Kato estuvo en todos esos shows“. La muerte de Cornell sacudió profundamente a Momsen y a la banda.

Otra banda importante para Taylor en los últimos meses es Pink Floyd. En su tema “Rock And Roll Heaven” se cita el clásico “The Great Gig In The Sky”de Roger Waters & co. “. “He visto todos los documentales que se han hecho sobre Pink Floyd. En uno, Roger Waters habla sobre ‘Shine on You Crazy Diamond’, profundizando sobre lo que trataba la canción para él, sobre Syd Barrett “, destaca, aunque ha señalado que se sorprendió al conocer la verdadera historia de la canción.

Muy recientemente, colosos como Gene Simmons de Kiss y Roger Daltrey de The Who han dicho que el Rock está muerto, aunque es una frase que se oye desde hace décadas. The Pretty Reckless aspiran a demostrar que esto no es cierto, aunque nunca lo será. Su nivel está lejos de Ghost y Greta Van Fleet, pero pueden ayudar a llevar el Rock a las masas, sobre todo a unos jóvenes que desean y se identifican con Taylor. Ahora mismo, parecen el grupo joven con más exito, siempre a un nivel relativo.

““Hoy todo se hace en la caja, en la computadora”, lamentó la artista hace tiempo, haciéndose eco de una queja que se ha extendido por el mundo del rock durante décadas. “Todo está manipulado, todo está alineado, es literalmente perfecto”, continúa. “Creo que pierdes el elemento humano. La razón por la que los discos clásicos suenan tan bien es que no tenían la capacidad de arreglar todo, overdubs, autotune, nada de esa mierda “, fue otra conclusión de una persona que tiene las ideas bastante más claras de lo que parecía a primera vista hace años.