Halestorm: la tormenta sensual de Lizzy Dale

A mitad de agosto de 2020, Halestorm publicó lo último que han grabado, un EP de seis temas que se llama “Reimaginated”. La maquinaria parece parada hasta nueva orden, es decir, cuando mejore la dichosa situación actual en todo el mundo. En este lanzamiento una de las sorpresas es la versión del clásico de Dolly Parton, “I Will Always Love You”, que sin embargo sorprende menos de lo esperado. No hay furia metálica, sino que la carismática líder Lizzy Hale se luce al piano y a la voz. En este sentido, es más recomndable otro EP suyo, “Reanimate”, que cuenta con versiones de nada menos que “Outta Get Me” de Guns N’Roses, “All I Wanna Do Is Make Love To You” de Heart y “Hunger Strike” de Temple Of The Dog, entre otras, también Lady Gaga. Un mini disco que resume lo que es Halestorm, un grupo que no es trascendente pero que entretiene. Uno de sus puntos en común con los The Pretty Reckless de Taylor Momsen.

En el último lanzamiento también destaca otro de los habituales duetos de Lizzy, en el tema “Break In”, junto a Amy Lee de Evanescence. Este tema ejemplifica muy bien una dualidad de la cantante, y de la banda, muy llamativa e interesante. Se trata de que encajan tanto en la escena Hard Rock más clásica como en la del Gothic Metal con chica al frente, tan masiva este siglo.

Halestorm pueden gustar a un fan veterano de Cinderella y Skid Row, pero también a las masas que siguen a Within Temptation y los propios Evanescence. Se puede calificar su música de artificial, de nuevo como con The Pretty Reckless, pero es innegable que se trata de grupos consolidados y con dos mujeres fuertes, inteligentes y talentosas al frente. Son pasión melómana pura, y ambas con la conexión con la mejor música de los años 90. No en vano, en el citado EP “Reanimate”, el dueto con Corey Taylor de Slipknot es de un clásico de esa época, “Hunger Strike”, cantado en el original por Chris Cornell y Eddie Vedder. Por cierto que más de uno se puede sorprender con el trabajo aquí de Corey.

A Lizzy no le sirvieron de nada muchos los consejos de sus profesores en su infancia y adolescencia en Pennsylvania, y así lo reconoce en las entrevistas. Sus maestros no le apoyaron cuando ella y su hermano y batería Arejay Hale, formaron la banda en 1997 cuando tenía solo 13 años.

“Todos nuestros maestros intervenían. Comenzamos una banda de Rock y tratarían de decirnos, ‘Hey, esa es una idea estúpida. No deberías poner todos tus huevos en una canasta y no deberías estar obsesionado con una banda. Deberías estar pensando en ir a la universidad”, recuerda.

La recompensa llegaría ocho años más tarde, con la firma por uno de los sellos más históricos, Atlantic Records. Nunca han cambiado, y en esta compañía han grabado sus cuatro discos, “Halestorm” (2009), “The Strange Case Of...” (2012), “Into The Wild Life” (2015) y “Vicious” (2018), el último hasta el día de hoy. Se nota una mejora en su trayectoria, en sonido y calidad. Están ya lejos de esa primera gira profesional por Estados Unidos, junto a Seether, Shinedown y Flyleaf. Además, se nota el amor fraternal entre Lizzy y el batería, teniendo en cuenta que llevan 24 años componiendo música juntos. Ello ha facilitado una gira ininterrumpida desde más de 10 años, con más de 200 conciertos al año, y al lado de artistas como Chevelle, Staind, Papa Roach, Trapt, Three Days Grace, Theory of a Deadman, Buckcherry, Disturbed, Megadeth, y Heaven & Hell, la penúltima reencarnación de Black Sabbath.

Lizzy se mostró polifacética desde un principio, aprendiendo a tocar piano y guitarra, e incluso su padre tocó el bajo en los inicios del grupo. Su álbum debut autotitulado se publicó el 28 de abril de 2009, y lo primero que llama la atención es la horrenda portada. Un sonido tibio, aunque destaca la balada “Bet U Wish U Had Me Back”. El single “I Get Off” sirvió como éxito en las radios, pero lo que destaca es el carisma que se intuye en la vocalista, y presencia. Buen tema, derivativo, pero que es la carta de presentación de un disco que viene a demostrar que Halestorm son una especie de Evanescence sin la artificiosa y sobrecargada parafernalia gótica de Evanescence. Suenan más naturales, aunque en 2009 no lo pareciera. Los siguientes singles, también exitosos, fueron “Love/Hate Heartbreak” y“Familiar Taste of Poison”.

El álbum es variado, pero fueron a parar a la casilla medio nu metal medio gothic medio hard rock. No ayudó, quizá, festivales con Stone Sour (la otra banda de Corey Taylor), Disturbed, Papa Roach y Avenged Sevenfold, aunque también giraron Airbourne y Buckcherry. Se volvió a demostrar que Halestorm encajan en los dos mundos. Poco después, en 2010, fue cuando se editó el citado EP “Reanimate”, que refleja los variopintos gustos de Lizzy.

El segundo álbum, “The Strange Case Of...”, fue lanzado el 10 de abril de 2012. il en el Reino Unido y el 17 de abril en Italia.No empeora ni mejora el debut, pero escuchándolo ahora, en 2021, es otro disco entretenido que no gustará nada a muchos rockeros veteranos, que criticarán (a veces con razón) la pretensiosidad y el artificio de sus textos, música e interpretaciones.

Pero en el otro lado, Halestorn, al igual que, de nuevo, The Pretty Reckless, pueden provocar el interés de millones de adolescentes por el Rock clásico, o cualquier otra rama del estilo. No perjudican a nadie porque no ocupan el espacio de nadie. En febrero de 2013, Halestorm ganó el Grammy a la mejor interpretación de rock/metal por su canción “Love Bites (so do I)”.

Al año siguiente, 2013, le llegó el turno a otro EP de versiones, “Reanimate 2.0″, tan jugoso como al nterior. En esta ocasión, caen entre otras “1996″ de Marilyn Manson”, “Dissident Aggressor” de Judas Priest, “Shoot To Thrill” de AC/DC, “Hell Is For Children” de Pat Benatar y “Gold Dust Woman” de Fleetwood Mac, superior a la interpretación de Hole de 1998.

El tercer disco, “Into the Wild Life” llegó en 2015. Ahora sí, es un paso hacia adelante y suena más ecléctico, desde el desorden de la adecuada “Mayhem” hasta la poderosa balada “Dear Daughter”.”I Am The Fire” y “Gotta Get Mine” vuelven a resaltar la potencia y destreza vocal de Lizzy. Sin ser nada del otro mundo, el álbum les confirmó en estudio y en sus interminables giras. Además tiene toques de metal cavernoso, punk...Muy disfrutable, sin ser nada transcendente.

El siguiente paso fue otro EP de versiones, y esta vez tuvieron el honor de versionear uno de los mejores temas de la década de los 80, “Still Of The Night” de Whitesnake. También tiene mucho morbo e interés la voz de Lizzy en “Fell On Black Days” de Soundgarden y “Ride The Lightning” de Metallica.

Llegamos a 2018 y su último larga duración hasta la fecha, “Vicious”. El inicio es de lo mejor que han grabado nunca, empalmando “Skulls”, “Uncomfortable” y “Black Vultures”, mientras el resto no desmerece, combinando himnos tipo “Killing Ourselves To Live” (guiño a Black Sabbath), baladas...Otro trabajo competente, a la espera de un nuevo álbum que está bastante cerca. Puedes poner pegas a Halestorm, pero Lizzy acaba enamorando por su entusiasmo, lo mismo que sucede con Taylor Momsen de The Pretty Reckless.

Encontramos conexiones de Halestorm en la música o actitud de otros artistas actuales, como In This Moment, Lacey Sturm, los citados Shinedown, Lola Black, Bellusira, Stitched Up Heart y la catalana Litl Sister.

A Lizzy Hale le gustan las entrevistas, es habladora, y de ellas se pueden extraer fragmentos que ayudan a entenderla mejor, y también a la banda:

“Juntamos nuestras influencias juntas, y por eso podemos encontrar un rock más clásico, podemos escuchar también muchos otros elementos novedosos pero siempre teniendo claro qué es Halestorm”.

“Nosotros tenemos una forma especial de prepararnos antes de salir a los conciertos y es un choque de manos un tanto especial. Mucha gente choca los puños o “choca los cinco”, pues nosotros hemos decidido hacer algo distinto. Consiste en que tú abres la mano como si fueses a chocar las palmas y yo te choco el puño (cuando chocan es como si se produjera una explosión separándose las dos manos). Ese es nuestro ritual, aunque muchas veces no lo podemos hacer ya que como te imaginarás cuando queda poco para entrar al escenario nos avisan: “¡Un minuto!”, y es cuando se desata el caos con frases como “¿Dónde está Arejay? ¿Dónde está todo el mundo?”.

“Recuerdo nuestro primer concierto en Brasil, fue realmente la primera vez que encontramos una comunión realmente importante con la audiencia. Empezamos nuestro show y todo el mundo estaba cantando nuestras canciones, pasando un buen rato, pero fue empezar a tocar “Freak Like Me” y más de quinientas personas no paraban de corear al unísono la canción, como jamás había oído hasta ese día, fue uno de los momentos que más disfruté. Más tarde con “I Miss The Misery” la gente se volvió realmente loca y de repente empezaron a caer globos enormes del techo en “Here’s To Us”, nuestra última canción, y nosotros no sabíamos nada. Es la primera vez que nos pasaba algo así, es de esos días que todo se te pone de cara, incluso la producción; ver tanta gente viviendo el concierto contigo fue impresionante. Además era un sitio en el que no habíamos tocado nunca hasta ese día, y la gente se sabía todas nuestras nuevas canciones incluso, fue una noche muy emocionante que guardo con mucho cariño. Fue sin duda de los mejores conciertos, aunque hay muchos más”.

Tras la gira con Alter Bridge que pasó por España: “Pienso que lo que realmente adoro de España es la gente, es muy cariñosa y muy amable siempre, tienen mucho aprecio por nuestra música. Y respecto a Alter Bridge son increíbles, cantar con Myles es simplemente… ¡hice un sueño realidad! Yo le admiro muchísimo, le sigo desde hace mucho tiempo y es que es muy majo y tiene mucho talento, (en tono bajo y susurrando) las chicas sabrán de lo que hablo (risas). Además es un increíble cantante y compositor, e incluso en unos cuantos conciertos tuve el placer de cantar con él. Todo sucedió hablando con él, me preguntó “¿cantas conmigo esta noche?” Y la reacción fue como “¡oh, dios mío, vale, voy a aprenderme la canción ahora mismo!” Por último, escuchar la reacción del público fue alucinante, espero volver a repetirlo (risas).

“A las nuevas bandas lo primero que diría es que sigan un camino lento pero constante, ya que nosotros empezamos a tocar cuando yo tenía 13 años y mi hermano 10. Lo importante es practicar y tocar, da igual el lugar, no hay que centrarse en ir rápidamente a clubs o salas a tocar, simplemente tocar. Tocar cada día es la clave, no importa el tiempo que le puedas dedicar, aunque también ayuda. Empezar a escribir y escribir cada día cosas que vayan surgiendo y poco a poco ir tocando como banda en cualquier lugar, no desechar ninguna oportunidad de tocar ante gente y por último no ser un estúpido (risas). Lo digo en serio, mi padre desde pequeña me decía que un grupo tenía que estar unido, ser realmente fiel a la palabra grupo. Siempre, trabajes en lo que trabajes y hagas lo que hagas siempre hay estúpidos, así que por favor, no seáis vosotros. Nosotros, como tantas otras bandas, hemos tocado en sitios que la verdad, realmente apestaban, pero nunca nos ha importado y no nos hemos quejado, porque al final ése es el objetivo de este trabajo, tocar donde puedas, todas las veces que puedas y que la gente te conozca y se interese por tu música. En resumen, no seáis estúpidos y todo os irá mucho mejor”.

“Todo ha variado mucho desde nuestros comienzos en 1997. Cuando comenzamos a hacernos un nombre, recuerdo que estábamos intentando llamar la atención de varios sellos y fuimos a tocar para todo el mundo. La respuesta siempre era la misma: ‘Nos encanta lo que haces, pero no sabemos que hacer contigo porque eso de las mujeres en el rock no es algo que vaya a suceder ahora mismo’”.

“Un par de años después, estábamos de gira e intentando sonar en la radio. A veces nos decían algo como: ‘Nos gustaría poner tu canción, pero es que ya está sonando una banda con una chica’”. “Lo trataban como algo novedoso. Yo no dejaba de pensar que, en algún momento, nos tendrían que poner porque la gente lo estaba pidiendo”.

“Todo cambió poco después, cuando cada vez más chicas se animaron para ser ellas mismas, a no escuchar a esa gente y a salir de todas formas. Como cada vez hay más mujeres que han hecho lo mismo, todas hemos demostrado lo que valemos de formas distintas”.

“Puede que hayamos ganado un par de batallas, pero todavía hay una guerra para conseguir la igualdad. Sé que gente como yo, Amy Lee, Taylor Momsen o Maria Brink, así como todas mis compañeras, hace un par de años, comenzamos a hablar sobre lo importante que era ser un ejemplo y salir al escneario diciendo: ‘Hey, chica de la primera fila. Tú también puedes hacerlo’. xplica.

“Ahora, veo a un montón de maravillosas mujeres que rockean. El hard rock ya no tiene género. Estamos viendo a muchas chicas entre la audiencia. Solía estar repartido en una proporción de 60% de hombres y 40% de mujeres pero, ahora, es lo opuesto. Ves a muchas mujeres a las que le gusta la música heavy, a las que les encanta”.