Crisix: “El Thrash Metal no está estancado, surgen grandes bandas”

Con un sonido tan old school como novedoso y único, Crisix es uno de los grupos nacionales más internacionales sin duda. Trabajadores como pocos, su currículum tira de espaldas. Cuentan con la admiración de todo un Mille Petrozza, han girado por Europa y Estados Unidos con bandas como Testament y Body Count, han tocado en el Wacken Open Air. Imprescindibles en el panorama de nuestro Thrash. El cantante, Juli “Bazooka”, atiende a LA RAZÓN.

- ¡Hola Juli!, ¿qué tal os encontráis?.

- ¡Buenas! De salud estamos bien, que es lo primero que se suele decir en estos tiempos de pandemia. Deseando volver a subir a un escenario y trabajando muy duro en nuevo material. Tenemos energía de sobra para seguir adelante y no venirnos abajo, por muy difícil que sea en algunos momentos.

-¿Habéis seguido las instrucciones de vuestra vecina Alba Vergés? (ndr. Es la consellera de Salud de la Generalitat, es de Igualada).

- En general seguimos las instrucciones sí, aunque hace ya tiempo que no vemos a nuestra vecina, estamos muy apenados, siempre saludaba, hahaha. Lo único que esperamos es que toda esta mierda pase pronto.

-Siendo de Igualada, parece una ciudad con buen gusto.Gracias a Rikki Rockett está el Igualada Rock City y el Cinema Ateneu. ¿Qué os parece?.

- Creo que Rikki es lo mejor que le ha pasado a esta ciudad en muchísimo tiempo. Gracias a él la cultura alternativa tiene un apoyo en Igualada que de otro modo quizás sería mucho más complicado. Máximo respeto y aprecio.

-¿Qué va haciendo el grupo? ¿Está todo paralizado?.

- Lo de estar “paralizados” no entra en nuestro diccionario. Estamos componiendo y pre-produciendo sin descanso lo que será nuestro nuevo álbum que, si todo va según lo previsto, saldrá por allá marzo de 2022. Estamos encantados con lo que está saliendo, nos morimos de ganas de que escuchéis los nuevos temas. También acabamos de lanzar la reedición nuestro primer álbum “The Menace” con motivo de su 10º aniversario y en septiembre vamos a lanzar una re-edición de nuestro tercer álbum “From Blue to Black”. Trabajamos a diario, sin descanso.

-Siguen en pie las fechas con Insanity Alert?

- Las fechas siguen en pie. Empezamos a principios de septiembre y pasaremos por lugares como Suiza, República Checa, Alemania, Holanda… Lugares en los que ya hemos actuado en el pasado y que nos morimos de ganas de volver a pisar. Va a ser genial volver a reunirnos con nuestro público por Europa después de todo este tiempo. ¡Qué sea ya septiembre!

- La reedición de “The Menace” ha salido ahora.

- En efecto, acabamos de lanzar la reedición del álbum por su 10º aniversario, y como detalle especial una edición limitada que consiste en una caja que incluye el doble vinilo, la edición en cassette, una bandera… Además el álbum incluye un par de bonus tracks “Mass destruction” (canción inédita de los inicios de la banda) y “Agents of M.O.S.H.”. De hecho ahora mismo deberíamos estar girando por Francia con motivo de este lanzamiento, se cancelaron unos 12 shows recientemente.

-¿Ganar un premio en Alemania queda lejos en el tiempo, no?. La banda ha crecido en calidad y popularidad.

- Ha llovido muchísimo desde aquello, pero aún lo recordamos con mucho cariño, sin duda ese recuerdo será algo que nos acompañará siempre. De hecho sale ahora a la luz un documental que retrata nuestra experiencia en Wacken y como lo recordamos con el paso del tiempo, estad atentos a nuestras redes.

-Girásteis con los Cavalera, Body Count y Testament.

- Correcto, y la verdad es que compartir escenario con gente a la que has idolatrado desde la adolescencia es algo que difícilmente se puede describir con palabras. Muy felices de poder dedicarnos a esto y muy orgullosos de todo lo que vamos consiguiendo poco a poco.

-Parece que cada vez es más difícil subsistir tocando Rock, y sobre todo sonidos duros en España. ¿Lo véis así?. Digamos que hay mucha mucha competencia con las músicas urbanas, videojuegos, redes sociales para adolescentes…

-Está claro que no es un camino de rosas, pero nosotros llevamos ya más de una década currando con perseverancia y teniendo siempre muy claras las cosas. ¿Ha sido difícil y hemos tenido que sacrificar mucho? Por supuesto. Pero a día de hoy estamos muy orgullosos de poder dedicarnos profesionalmente a ello. Seguirá siendo difícil pero tenemos la fuerza de voluntad y la energía suficientes para seguir adelante con todo.

-¿En el resto de Europa creéis que es diferente?

- Creo que más o menos es igual en todas partes. Si que es verdad que en algunos países quizás hay más apoyo a nivel económico por parte de organizaciones públicas y demás pero al final el que tiene que sacar a tu banda adelante eres tú, y eso sólo se consigue con trabajo duro y un buen equipo detrás, las cosas no te caen del cielo por arte de magia.

-Siempre me ha gustado el Thrash. Hay gente que dice que lleva años estancado. ¿Estás de acuerdo?. Lo cierto es que a nivel inernacional no surgen grandes figuras, aunque en España estáis vosotros, y Angelus Apatrida.

- No creo que esté estancado. A nivel internacional, y sobretodo si hablamos de la escena underground a nivel internacional, hay un montón de bandas que están haciendo grandes cosas. Y más allá del thrash y centrándonos en España, hay unas cuantas bandas que trabajan duro, como Foscor o Wormed, por ejemplo. Volviendo al Thrash, y ya que lo mencionas, Angelus Apatrida fueron los que marcaron un antes y un después en este país, sin duda, fichando por un sello internacional y girando mogollón, trabajo duro sin parar, y ahí los tienes, números 1 de ventas en España con su nuevo disco. Nosotros llevamos ya unos años en los que no hemos parado de girar por todo el mundo (Europa, EEUU, América Latina, Japón…), y tocado en algunos de los festivales más importantes como Hellfest, Graspop o Wacken… Lo dicho antes, no es un camino fácil pero hay que trabajar muy duro y creer en lo que haces en todo momento.

-Podéis escoger 5 discos superclásicos de Thrash o Metal, y 5 discos que os encanten pero menos conocidos? Que sean especiales para vosotros?

- Aquí cada uno tiene sus gustos personales, yo te voy a decir los míos. Es complicado quedarse sólo con 5, pero por nombrarte 5 de mis álbumes preferidos de todos los tiempos: “Somewhere In Time” de Iron Maiden, “Abigail” de King Diamond, “Symbolic” de Death, “Among the Living” de Anthrax, “Horrorscope” de Overkill.

-El Big Four americano. Los que te gustan, de más a menos. Están Metallica, Slayer, Anthrax y Megadeth.

- Evidentemente me gustan las 4 bandas, pero personalmente si tuviese que hacer un ránking por orden de más a menos sólo de estas 4 te diría: Anthrax, Slayer, Megadeth, Metallica. Aunque todo dependiendo de álbumes y canciones, es complicado, hahaha.

-Y de los alemanes..Destruction, Kreator y Sodom.

- Aquí por orden te diría: Kreator, Destruction y Sodom. De hecho Mille Petrozza es una de las primeras personas que ha escuchado las demos de nuestro nuevo trabajo, le encanta Crisix… ¡y a nosotros nos encanta que le encante!

-Tengo debilidad por los canadienses Razor, q os parecen?

- ¡Tienes muy buen gusto! El “Evil Invaders” es un puto clásico.

-Es fantástico tener a Overkill y Testament tan en forma, verdad?

-Acabas de nombrar a dos de mis bandas favoritas del género, les debo muchísimo a Bobby y a Chuck. Es increíble la forma en la que están ambas bandas. Impresionante.

-En este sentido, “American Thrash” fue todo un homenaje..

Era la idea, rendir tributo a todas esas bandas que nos habían marcado desde que nos metimos en esto y que no son las más mainstream del género. ¡Y se quedaron muchas fuera! Quizás en futuras ediciones de Crisix Sessions… ¿quién sabe?

-Una canción que te emocione al máximo.

- Por decirte una que me venga a la cabeza así de repente, “Revelations” de Iron Maiden. Me pone los pelos de punta, me recuerda a cuando era adolescente y me metí en esto. Siempre me hizo vibrar ese tema.