El “youtuber” Nico Borie: “En Chile levantas una piedra y te sale una banda de Death Metal”

Poca presentación necesita el músico, ex diseñador gráfico y vocalista de la banda chilena Parasyche, Nico Borie. Tiene ya más de un millón de seguidores en su canal de YouTube, en el que traduce al español clásicos del Rock. Su propuesta traspasa fronteras, y cuenta con patrocinio y colaboradores.

- Hola Nico!. ¿Qué tal te encuentras?. ¿Como va con la pandemia?

- Hola! Bien, afortunadamente sanos los míos y yo mismo. Aquí estoy dándole con todo a los vídeos y a la música. Simplemente esperando que se termine toda esta pesadilla para el bien de todos y en lo personal para poder salir a tocar a todas partes, que hay muchísimas ganas de volver a los escenarios.

- Vives en Chile ahora?

- Si, en Santiago. Nací aquí, de niño viví un año con mi familia en Ciudad de México, por temas laborales de mi padre, pero nos volvimos al de un tiempo, no me acuerdo de mucho. Hace unos años al acabar mis estudios viví unos meses en california, en San Francisco, donde realicé mis prácticas profesionales. Santiago de Chile es mi ciudad, donde está mi familia, mis amigos, mi pareja y mi banda, aquí sigo.

- ¿Como es tu día a día ahora?

La verdad que no muy distinto a como era antes de la pandemia. Siempre me ha tocado trabajar desde casa, me paso horas y horas trabajando encerrado en mi habitación. Afortunadamente desde que me dedico 100% a la música y a la creación de contenido mi día a día es bastante entretenido y creo que haber dejado mi carrera como diseñador gráfico fue un acierto.

- Háblanos de tu infancia y adolescencia. ¿Qué fue lo primero que te gustó de la música?.

- Lo primero que me cautivó creo que fueron los videoclips de Gorillaz, allá por el 2000 cuando tenía unos 8 años. Cuando aparecieron en la pantalla de TV estos geniales vídeos musicales, mi vida cambió y dejé de ver los dibujos animados para pasarme el día entero enganchado a MTV y otros canales de música. Es así como descubrí también todas esas bandas de Nu Metal, tan de moda en ésa época. Lo primero que me gustó de ellos, además de sus increíbles y súper producidos videoclips, fue la potencia y la energía que transmitía su, tanto en las voces raspadas como en la distorsión de las guitarras.

- Te aficionaste al Heavy Metal.

Si, desde entonces me enamoré perdidamente del Rock y del Metal. Recuerdo que entre esas bandas de Nu Metal me volví loco con System of a Down, pero también crecí con bandas españolas que sonaban bastante por acá en la radio como Ska-P. Todos en mi colegio sabían sus canciones, y las tocábamos con la guitarra durante el recreo. Luego descubrí esa fusión de Heavy Metal mezclado con Folk de Mago de Oz, y de ahí pasé a bandas como Saurom, y otras más Power Metal como Warcry. A mis 13/14 años, el Power Metal fue mi primer subgénero favorito, ya siendo consciente que era un fanático del Metal. Después me mostraron Metallica, a quienes curiosamente no les había tomado mucha atención y ahí sí que encontré mi estilo definitivo.

- ¿Dentro del Metal, el Thrash es lo que más te gusta?.

Lo fue por varios años pero más tarde me gustó mucho también el progresivo. Hoy considero que disfruto casi todas las variantes del Rock y Metal, pero definitivamente el estilo que más me gusta a la hora de componer canciones propias es una mezcla de Thrash combinado con otros estilos e influencias para darle algo de frescura. De España me gusta mucho el Thrash Metal que hacen Ángelus Apátrida y Crisix, tremendas bandas. Ojalá algún día podamos compartir escenario junto a mi banda Parasyche.

- ¿Qué nos puedes contar de Parasyche? Comenzásteis en 2017.

- Parasyche es la banda de mi vida. Practicamos un Thrash Metal agresivo con tintes progresivos pero también melódicos. Estamos cerca de lanzar nuestro segundo disco, con el cual estamos muy ilusionados porque afortunadamente con el primero nos fue bastante bien. Creemos que este nuevo disco es una notable evolución en todo sentido. Mis ganas de que Parasyche salga adelante fueron la razón de partir haciendo videos virales y nos ha ido posicionando como banda realmente bien . Queremos seguir creciendo poco a poco.

-¿Qué planes tiene la banda ahora mismo?

Por ahora terminar las grabaciones de este segundo disco, que se ha demorado más de la cuenta por la pandemia pero el retraso lo hemos aprovechado para tomar algunas decisiones que lo convierten en un lanzamiento más ambicioso: será disco doble, en inglés y en español, y contará con colaboraciones internacionales de renombre en su versión en inglés. Estamos muy ilusionados. ¡Sigan atentos a las novedades a través de nuestras redes!

- ¿Cómo empezó lo del canal YouTube?

- Todo comenzó haciendo imitaciones de Metallica y Megadeth para promocionar el primer disco de Parasyche. Fui motivado a hacerlo por mis propios compañeros de banda ya que se morían de la risa con mi imitación caricaturesca de Dave Mustaine, líder de Megadeth. Mientras ensayábamos nuestras canciones de repente cambiaba mi voz por la de Mustaine y todos explotaban de la risa. A mí siempre me gustó imitar a profesores y familiares para hacer reír a mis amigos, y llegó un momento en que lo estaba haciendo en Youtube pero ahora imitando a mis grandes ídolos. Comencé haciendo esas imitaciones en inglés, después me pareció interesante traducir canciones clásicas de Rock y Heavy Metal al Español y así nació el proyecto de Rock Traducido. Encontré que las versiones traducidas que existían no eran buenas ni a nivel de traducción ni fonéticamente. Mi novia es traductora y me ayuda con eso. Trato de que las sílabas encajen igual que en inglés y que sea lo más fiel posible, no es fácil y lleva mucha práctica y tiempo. Es increíble como esas traducciones han acercado mucho más esas canciones a la gente de habla hispana. Sienten las canciones más cercanas, las hacen propias porque ahora entienden su significado y les hace mucho más sentido. Mis seguidores me lo agradecen a diario.

- Es increíble porque hace unos meses superaste el millón de suscriptores en tu canal de YouTube, ¿Cómo te sientes?

- Si, es increíble lo que he conseguido con esto. Todo parece haber sido un acierto y le agradezco mucho a la gente que forma parte de ese millón, que me da demasiado apoyo y cariño a diario. Es muy gratificante recibir notificaciones de comentarios positivos todo el día y de muchos países, así que imagínate lo feliz que ando. Esperemos que a partir de ahora pueda monetizar mis versiones ya que por temas de copyright es muy difícil. Por ahora me mantengo gracias a los encargos de versiones que me hacen mis seguidores, algunos sponsors y algo que recibo por Spotify. Pronto espero generar más beneficios gracias a colaboraciones, patrocinios y actuaciones. Hace unos meses firmé un acuerdo con You Planet, una agencia especializada en creadores de contenido, ellos trabajan con Auronplay, uno de los más grandes de habla hispana. Poco a poco estoy profesionalizando cada vez más esta pasión.

- ¿Que interacción tienes con tus followers? ¿Que comentan y dicen?

- Intento tener la mayor interacción posible, creo que es clave y me gusta ser cercano a mis seguidores. Tenemos una comunidad de fans de Parasyche en un grupo de WhatsApp donde muchas veces hay contacto directo y se pasa bien. Solía agradecerle a cada uno de los que me escribía por Instagram pero a día de hoy se me ha hecho imposible por la cantidad de mensajes que recibo. Siempre estoy atento a lo que escriben por ahí y por Youtube. Por Facebook no soy capaz porque al haber superado el medio millón de seguidores recibo demasiados mensajes y solicitudes y no tengo tiempo material para responderlos. De igual manera, siempre que hago streams, voy respondiendo a los comentarios en el chat y siempre me gusta interactuar con mis seguidores.

- ¿Que planes tienes con el canal? ¿Alguna novedad o sorpresa preparada?

Seguir dándole a los covers en español, es mi contenido principal y se vienen versiones y colaboraciones increíbles. También haré otros contenidos donde también hablar y comunicar cosas interesantes sobre el Rock y Metal. Estamos preparando un podcast, que me tiene ilusionado. También planeo volver a hacer algo de contenido en inglés para abrirme al mercado anglosajón. Fuera del canal de YouTube también planeo estar activo en Twitch y mezclar música y videojuegos.

En cuanto a sorpresas, se viene una colaboración con una banda grande de España. No puedo decir detalles pero solo diré que será épica y es con una de las bandas que mencioné. Toda esta exposición y audiencia me servirá para en un futuro lanzar mi carrera en solitario, paralela a Parasyche, que irá más enfocada hacia el Rock melódico, con influencias Grunge y algún toque acústico. Es otra faceta mía que me gusta mucho, soy un gran fan de Chris Cornell y Eddie Vedder.

- Fue tremenda la versión de “Sweet Child O´Mine”. ¿Sabes si Axl la ha escuchado?

- Gracias. Así es, Guns N’ Roses es de las bandas favoritas de mi audiencia y mis versiones traducidas son los videos más vistos de mi canal. También hice la versión de “November Rain” que fue un tremendo reto pero todo un éxito. Actualemente estoy preparando una versión traducida de “Patience” en colaboración de reconocidos músicos chilenos y todo el mundo me pide que haga mi versión de “Don´t Cry” que por supuesto acabaré haciendo. Dudo mucho que alguno de los miembros de la banda original hayan escuchado mis versiones, pero quién sabe si en algún momento lo hacen. ¡Sería increíble!

- ¿Guns N’Roses es uno de tus grupos favoritos? ¿Cuáles son?.

- La verdad es que no pero gracias a aprenderme sus canciones los admiro cada vez más. Las favoritas de mi vida son sin duda System of a Down, Megadeth y Metallica. Tuve la suerte de actuar como músico de acompañamiento junto a David Ellefson, bajista de Megadeth, cuando vino de gira a Chile realizando clínicas de bajo. Fue un sueño hecho realidad. Ojalá alguna vez conozca a miembros de System of a Down y Metallica y les pueda mostrar mis versiones y trabajo.

- Que tal es la escena metalera en Chile ahora?

En Chile hay muchos metaleros, y muchos tienen banda. Levantas una piedra y sale una banda Death metal. Es una escena bastante underground donde todos nos movemos por la autogestión. En cuanto a público, tengo la sensación de que cada vez hay más apoyo a las bandas locales y eso es muy bueno, porque hay miles y miles de metaleros acá. Pero la mayoría consume solo metal internacional porque por ejemplo acá viene Iron Maiden y se repleta el estadio, o también las bandas que llenan los bares son bandas tributo. Espero que sigamos creciendo todos, y que vuelvan pronto los conciertos que han hecho tanta falta. En Chile hay bandas muy buenas que espero que el público en España tenga a bien investigar. De Rock destacaría Kuervos del Sur, Aisles, Alectrofobia, Aaron Urbina y de Metal Austral, Nunca Seremos Dichosos, Wild Rage, Ten Ritcher, Kagno, Sobernot y Bajo el Exilio.