Big Mouthers: “Queremos grabar el mejor disco de Hard Rock del año”

Su disco “Wishes” llegó para demostrar lo que se sospechaba, que Big Mouthers son mucho más que una banda de versiones de Hard Rock, mucho más que conciertos festivos, que ya de por si son mucho. destacan con claridad en la escena nacional de este estilo, y el citado álbum con material propio fue la consolidación. Los barceloneses tienen aún muchísimo que ofrecernos, teniendo en cuenta que la normalidad va volviendo al paraíso rockero.

- Hola! ¿Cómo os va con la pandemia? todos bien de salud?

- Hola Joan. En primer lugar queremos darte las gracias por concedernos esta entrevista y permitir a vuestros lectores poder conocernos un poquito. Hoy en día es súper valorable!!! Dicho esto,vamos a por las respuestas...No hemos cogido ni un triste resfriado. Este parón obligado nos ha ido bien para desarrollar nuestro formato acústico Little Mouthers y compartirlo con nuestros fans, semana tras semana. Alguno de nosotros ha tenido que aprender informática músical para hacer las grabaciones.🤣🤣🤣 Dentro de lo que cabe, ha sido productivo.

- A nivel profesional, musical, ¿cómo os ha afectado?

- A nivel profesional ha sido un desastre. Hemos pasado de hacer cerca de 200 bolos al año a hacer 3 en toda la pandémia.

Nosotros teníamos el privilegio de poder dedicarnos al 100% a la música y vivíamos de ello.

Nuestro sueño que se hizo realidad con mucho esfuerzo y sudor se destruyó al momento pero intentamos aprovechar ese parón para hacer las covers acústicas y ampliar repertorio.

- ¿Qué planes tenéis en directo para este año? Parece que poco a poco se va animando todo.

Los planes que tenemos es volver a recuperar todo desde el momento que se tuvo que dejar. Seguir ampliando fronteras y conseguir nuevos fans.

Crecer como banda y como personas

- Tocásteis en el festival Jardins de Pedralbes. ¿Os gustaría repetir la experiencia? ¿Algún otro festival que os hayan propuesto, o que os gustaría tocar?

- Sí!!! Nos dieron la oportunidad de tocar en el emblemático Jardins de Pedralbes gracias a Luz de Gas. Llegaron a un acuerdo y las bandas que somos residentes tuvimos la oportunidad de estar en ese grandioso y carismático festival.

Tocar en un festival siempre es un marco incomparable.Igual que cuando estuvimos en el Rock Fest.

Fue algo increíble y emocionante.

- Han pasado tres años de “Wishes”. ¿Quedásteis satisfechos con el disco y su aceptación?

-‘Wishes’ siempre lo llevaremos en nuestro corazón por muchos motivos.

Con él conocimos a mucha gente que hoy en día son grandes amigos.

Por desgracia no hemos podido apretarlo mucho ya que nuestro trabajo y lo que nos da de comer son las versiones. Tampoco hemos querido quemarlo mucho...

Hicimos el concierto de presentación en Luz de Gas con más de 800 personas, tuvimos el honor de defenderlo, por partida doble en el Rock Fest, abriendo y cerrando el último día de festival y nos dieron la oportunidad tanto nuestro manager de temas propios Fran de Efede producciones y Pierre de Rock and Rock de acompañar a los suecos Eclipse en su gira Española el pasado Diciembre del 2019.

Todo un placer!!!

- ¿Estáis o habéis trabajado en la continuación?

- Estamos trabajando en un segundo disco, el cual, en breve sacaremos el nuevo single. Os adelantamos que es un trallazo de tema muy en la onda de Skid Row.

A principios de la pandemia sacamos el primer single titulado “Poisoned Road” que creemos que iba muy acorde con la situación sanitaria global.

Lo queremos hacer con el corazón y queremos que supere a nuestro queridísimo ‘Wishes’. Queremos mirar con mucho cariño hasta el último riff y el último compás para asegurarnos que sea uno de los mejores discos nacionales de Hard Rock del 2021 o 2022. No tenemos prisa!!

- ¿Cómo sonará?

- En esta ocasión queremos que el disco suene tal cual nos guste a nosotros. Canciones con un sonido crudo,otras con un sonido más gordo,.... Lo que nos pida esa canción en ese momento y al escucharla nos erice el pelo de la nuca.

-¿Podéis explicarnos cómo se formo la banda? ¿Su historia?

-La banda nació un 10 de mayo del 2014. Justo ahora hemos cumplido 7 años.

Antes teníamos una banda llamada Naxx. También hacíamos Rock pero el estilo no era tan definido.

En esa banda, el baterista era Jordi Roca Cabello y contábamos con otro guitarra llamado Javier Dorado, más conocido cómo Golden.Muy buenos músicos y amigos los dos.

El tema es que quisimos formar una banda de covers para sacarnos unos eurillos extras al mes. Después de contratarnos para un concierto, el cual hacíamos nuestras propias canciones ( NAXX ) e intercalábamos versiones de Guns N’Roses, Europe, Tina Turner, U2, etc...lo vimos claro. La gente quiere escuchar cosas conocidas.

Lo que no conocen, pasarán de largo, obviamente familia y amigos lo daban todo con nuestros temas pero al tocar una cover, la plaza se ponía a rebosar.

En ese momento nació la idea de BIG MOUTHERS. El nombre significa grandes bocazas!! Haciendo alusión a toda esa gente que te promete el oro y el moro para destrozarte las ilusiones más tarde, de los músicos que están luchando contra viento y marea para hacerse un hueco o ganarse unos euros para poder pagar sus facturas.

-¿Porque un grupo de versiones?

La idea era hacer unos pocos bolos al mes para poder sacarnos un pequeño sobresueldo compaginado con los trabajos que teníamos en ese momento.

También queríamos ofrecer algo diferente tanto por sonido o por imagen.

Hacer las versiones nuestras con un punto canalla. Creemos que la idea, la hemos acertado bastante,no?

- Entiendo que tenéis todos los mismos gustos musicales?

- La base es la misma de los 4. El Rock!!

Pero cada uno tiramos más para un estilo.JB y Nacho son más del Hard Rock.

Óscar e Iván son más del Punk Rock. Lo importante es la armonía al mezclar un poquito los gustos de cada uno y saber si la gente está disfrutando lo que está escuchando. Si no disfruta, esa canción no se vuelve a ejecutar y vamos a por otra. Hasta encontrar la tecla.

- ¿Echáis de menos ese colorido, alegría y hermandad que desprendía el hard rock 80′s?

- De colorido tenemos a Iván con sus rosas Glamm 🤣🤣🤣.

Echamos de menos la hermandad,sí!!! Rotundamente!!!!!!

Es algo que hoy en día no existe. Hay demasiada rivalidad, demasiadas envidias y demasiada crítica destructiva. En nuestro caso lo hemos vivido muy descaradamente pero nosotros seguimos a lo nuestro. Trabajar en silencio y con buena letra, al margen de tonterías ególatras de otras personas.

Es una lástima pero es una realidad.

- ¿Cuáles serían vuestros discos favoritos, de hard rock y de cualquier estilo?

- Discos favoritos podríamos nombrar millones...

Todos hemos crecido con el “Hysteria” de Def Leppard, “New Jersey” de Bon Jovi, “Appetite For Destruction” de Guns N’Roses, “Monkey Bussines” de Skid Row, “Piece Of Mind” de Iron Maiden, “The Final Countdown” de Europe o “Master Of Reality” de Black Sabbath por nombrarte unos pocos que forman la historia del Rock y de nuestras vidas.

- ¿Que versiones deseadas tenéis pendientes?

- Versiones deseadas? Vamos según la marcha.

Nosotros trabajamos mucho con medleys porque nos gusta que el consumidor de nuestros conciertos vea un set dinámico. Sin muchos parones y muy directo y potente. Si paras cada 3 minutos o 4 minutos rompes la dinámica.

Hacemos igual que una sesión de DJ. Pausas las justas!!!

- ¿Grupos y artistas actuales que os gusten?

- Buffff. Difícil!! Nos encantan los suecos Eclipse. Temazos muy directos y una puesta en escena brutal. Tuvimos el honor de ser los teloneros en la gira Española de su último disco ‘Viva La Victoria’ y nos quedamos atontados de la potencia que tienen en directo. Una banda que va a crecer muchísimo en muy poco. Tiempo al tiempo!!

-Muchas gracias

- Muchas gracias por concedernos esta entrevista y esperemos que toda la situación actual vaya mejorando y todo vuelva a la normalidad. A poder pedir, una normalidad mucho mejor, con más humanidad personal, empatía ajena y mucha más música, ya que se ha demostrado que es importante para todos y todas.

Un abrazo para tod@s l@s lectores y nos vemos ahí arriba 🏼🏼

