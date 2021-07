Cómo pedir la nueva ayuda por ERTE de la Generalitat

La Generalitat aprobó hace una semanas una segunda partida para paliar los efectos de los trabajadores que se encuentren en un ERTE con una ayuda que va de los 600 a los 700 euros. Con una dotación de 60 millones de euros, la administración prevé poder llegar a un máximo de 100.000 personas que se beneficiarían de la ayuda. La asignación se dará con un pago único en la cuenta bancaria que estará condicionado por los días en los que los trabajadores se hayan encontrado en situación temporal de desempleo. Aquellos que hayan estado entre 1 y 90 días recibirán la cantidad de 600 euros mientras que los que superen los 91 días obtendrán la ayuda de 700.

Desde este mismo lunes 5 de julio hasta el jueves 15 del mismo mes se activará el formulario de registro para acceder a la línea de ayudas para las personas afectadas por ERTEs en Cataluña o con un contrato fijo discontinuo beneficiarias de la ayuda. La inscripción se llevará a cabo con un único trámite donde será necesario, como en la primera tanda de ayudas, rellenar los campos de datos y enviar directamente para que la Generalitat gestione la ayuda.

A partir de las 9 de la mañana se habilitará dicho formulario donde el orden de inscripción, según detalló la conselleria de treball, no será determinante para recibir dicha ayuda. La misma inscripción de registro funcionará como solicitud de la ayuda y no hará falta gestionar nada más para la obtención de la prestación. Para inscribirse, eso sí, hará falta tener activa una firma electrónica: idcatmobil.seu.cat, que servirá para poder registrarse en la pagina de solicitudes. Para poder acceder a la ayuda desde las 9 de la mañana se debe seguir el siguiente enlace que lleva directamente a la página: “Nou ajut per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu”.

REQUISITOS

Los requisitos para la obtención de la ayuda serán residir en Cataluña y estar afectado por un ERTE Covid19 o ser titular de una prestación extraordinaria en el caso de los fijos discontinuos (entre el 1 y el 31 de mayo, como mínimo un día) o que se encuentren esperando una resolución favorable por parte del SEPE en ese periodo. Además, los interesados deberán encontrarse al corriente de todas sus obligaciones tributarias o de la seguridad social para ser aceptados.

Una vez cerradas las solicitudes el próximo 15 de julio, se valorarán todas las recibidas y se procederá a su resolución en un máximo, según la Generalitat, de seis meses a contar desde el día de la publicación de la convocatoria.

Con esta segunda ayuda a los afectados la Generalitat espera poder ayudar a aquellos que peor lo han pasado en los últimos meses con más celeridad que en la primera ocasión. En esa, la conselleria de treball se retrasó en el pago más de tres semanas y culpó al SEPE de no haber dado l información a tiempo para pagar aunque desde el sistema del Estado se negaron dichas acusaciones.