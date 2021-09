Un ex cargo de Puigdemont habría pedido ayuda a Rusia para conseguir la independencia de Cataluña

El rotativo norteamericano The New York Times lo deja muy claro hoy en una artículo colgado en su página web: “En Moscú, el emisario, Josep Lluis Alay, un alto consejero del ex presidente catalán autoexiliado Carles Puigdemont, se reunió con funcionarios rusos, con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB, un hombre muy bien conectado. La meta era garantizar la ayuda rusa para lograr la separación de Cataluña del resto de España”.

Alay, investigado en la operación Voloh por un juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, habría mantenido varios contactos con oficiales, sostiene el diario neoyorkino. Vincula estos contactos con la plataforma Tsunami Democràtic, protagonista de las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del”procés”.

El rotativo explica que Alay viajó a Rusia en la primavera del 2019 para buscar “un salvavidas político” para la causa de Puigdemont después de ser “aplastada” tras el referéndum de independencia del 1-0 y de que la Unión Europea y los Estados Unidos apoyaran el esfuerzo de España por mantener intacto al país. En concreto, asegura que el asesor del expresidente de la Generalitat se reunió con actuales funcionarios rusos, ex oficiales de inteligencia y el nieto de un eminente espía del KGB. El objetivo, según el diario, era asegurar la ayuda de Rusia a la independencia de Cataluña.

Siempre según la versión de New York Times, Alay aseguró que cualquier insinuación de que buscaba apoyo ruso era “una ‘historia fantasiosa’ creada por Madrid”. No obstante, los informes secretos indican que, muy al contrario, Rusia era un tema central en la relación entre el ex president, residente ahora en Bruselas, y Alay.

De hecho, según el citado medio, “muchos de los funcionarios con los que se reunió en Moscú están involucrados en lo que se ha conocido como la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente”, mediante operaciones de propaganda, desinformación y otros elementos desestabilizadores.Tanto Alay como Puigdemont confirmaron al diario norteamericano los viajes a Moscú, pero insistieron en que eran parte de contactos regulares con funcionarios y periodistas extranjeros.

El rotativo reconoce que no está claro qué ayuda proporcionó el Kremlin a los separatistas catalanes. Pero señala que los viajes de Alay a Moscú en 2019 fueron seguidos rápidamente por el surgimiento de “un grupo de protesta secreto”, Tsunami Democràtic, que, entre otras acciones, invadió el aeropuerto de Barcelona y cortó la autopista AP-7 en la frontera con Francia. El reportaje desvela documentos que muestran que Rusia fue una preocupación central entre Alay y Puigdemont.

Para reconstruir los contactos con Rusia, el diario se ha basado en un informe de inteligencia europea de 10 páginas, cuyo contenido fue confirmado por dos funcionarios españoles; expedientes de dos investigaciones separadas llevadas a cabo por magistrados en Barcelona y Madrid, que incluyen la transcripción de los textos, pero que no han arrojado ningún cargo relacionado con las reuniones de Moscú; y entrevistas con políticos y activistas independentistas en Cataluña, así como con agentes de seguridad en España y en el extranjero.ar la serie.