"Amenazan con violarnos a mi madre y a mí": habla la hija del hombre brutalmente agredido por okupas en L'Hospitalet

La noticia ha consternado a los vecinos del barrio de Collblanc en L'Hospitalet de Llobregat: unos okupas propinaron una brutal paliza a un hombre de 56 años el domingo pasado cuando este intentó apaciguar los ánimos. El vecino había bajado a un almacén que tiene debajo de casa y vio que unos okupas de la zona estaban acosando y agrediendo a una mujer del mismo grupo.

Mientras le agarraban, le propinaron varios puñetazos en la cara y lo dejaron en el suelo malherido: su intervención se ha saldado con la nariz rota y cuatro puntos en la ceja. Pero el calvario continúa. Este jueves su hija, Sara Gogea, ha intervenido en el programa Más Vale Tarde de laSexta para explicar lo que está sufriendo ahora su familia. Lo ha hecho en la calle, aunque lejos del lugar de los hechos, ya que aparentemente los okupas la tienen amenazada a ella y a toda su familia.

"Nos amenazaron con prenderle fuego a mi hermano pequeño y violarnos a mi madre y a mí, y nos dijeron que no le tenían miedo a la cárcel", ha relatado la joven, dejando atónitos a los colaboradores del plató. "Nos han pedido que les arreglemos la puerta y que les paguemos todas las multas de tráfico que tienen". Gogea ha detallado que su familia pasa miedo cada vez que sale de casa. Y no solo ellos: también muchos de sus vecinos temen que las agresiones vayan a más. "No sabemos quién va a ser el siguiente".

Lo sorprendente es que cuando se produjo la agresión del domingo pasado, el hombre, todavía malherido, se levantó y fue a su almacén a por un martillo con el que empezó a aporrear la puerta del local en el que están los okupas. En ese momento llegaron los Mossos d'Esquadra, reventaron la puerta e identificaron a los implicados en la agresión, aunque ninguno de ellos acabó detenido, según han informado medios como El Nacional.

Por esa razón los okupas le exigen a este vecino de L'Hospitalet que paguen los gastos de la puerta destrozada. Cuando este hombre se negó, uno de los okupas comenzó a darle cabezazos, pero el hombre resultó ileso ya que llevaba un casco de moto.