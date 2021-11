Colau quiere instalar un parque eólico en Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado favorable a poder instalar dos molinos de viento en Collserola, tal y como propuso la asociación Viure de l’Aire hace unas semanas. En una entrevista en TV3 desde Glasgow, donde participa en la cumbre por el clima COP26, la alcaldesa ha asegurado desconocer la propuesta técnica y la viabilidad del proyecto, pero considera que la ciudad debe corresponsabilizarse con el incremento de energías renovables.

Colau ha recordado que los molinos de viento necesitan mucho espacio y que en Barcelona, sin embargo, hay más bien poco. No obstante, a su juicio, hay que buscar la fórmula: “Que si es posible poner algún tipo de molino lo haremos”. La alcaldesa cree que Barcelona debe realizar los mismos esfuerzos que el resto de territorios. Colau también se ha comprometido a impulsar la energía fotovoltaica en la ciudad, especialmente con la llegada de los fondos Next Generation.

La alcaldesa también ha reclamado más inversión en transporte público y cercanías, tanto en el ejecutivo español como en la Generalitat. Y ha recordado que los fondos Next Generation van encaminados en esa dirección, por lo que no entiende que no se esté planificando un incremento de las inversiones “mucho más importante” en los presupuestos. Para Colau, el consistorio está haciendo todo lo posible por mejorar la movilidad dentro del término municipal, pero ahora son necesarias inversiones de las dos administraciones para mejorar la movilidad metropolitana.

El proyecto

La asociación Viure de l’Aire ha presentado un proyecto de energía eólica de participación ciudadana que propone la instalación de dos aerogeneradores en la sierra de Collserola. Han calculado que con la instalación de estos dos aparatos, de 170 metros de altura, se podría abastecer a alrededor de 8.800 hogares de la ciudad y se evitaría la emisión de 7.000 toneladas de CO2 anual.

El proyecto tendría un coste de entre 12 y 16 millones de euros. Para financiarlo, los promotores tendrán que conseguir, en las primeras fases del proyecto, la colaboración económica de vecinos y comercios que quieran ser propietarios. Un modelo que Vivir del Aire ya ha aplicado en una instalación que ya han llevado a cabo en Pujalt, en el Anoia, y que está en funcionamiento desde el año 2018. De hecho, éste fue el primero molino eólico comunitario del sur de Europa.