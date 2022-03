Sucede a menudo, y ha vuelto a pasar. Los grafiteros se han vuelto a colar en el metro de Barcelona para hacer de las suyas, y lo han grabado con un teléfono móvil para colgarlo después en redes sociales. En uno de estos vídeos se puede oír a uno de los vándalos encararse a un vigilante de seguridad.

#Barcelona :"Venga chuleta"



-Un grafitero se encara con un agente de Seguridad desde las vías. pic.twitter.com/QtKlfuK0Xb — BCN LEGENDS (@bcnlegends) March 21, 2022

Ha ocurrido en la estación de la L1 de Plaça de Sants. En el vídeo se puede escuchar al chaval gritar “¡venga, chuleta!” al vigilante –que custodia el andén junto a un perro–, antes de echarse a correr por las vías. Aquí la secuencia completa, que ha compartido el grupo ‘BCN Legends’ en sus redes sociales:

En las imágenes se puede observar también que en el andén había otras personas que en ese momento esperaban a que llegase su tren.

Esta no es la primera vez en las últimas semanas que ocurre un incidente con un grafitero en el transporte público de Barcelona en horario de servicio. En enero, un vídeo de unos grafiteros parando un convoy de la L1 para pintarrajearlo se viralizó en redes sociales.

El pasado sábado, un grupo de jóvenes grafiteó un tren de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que se encontraba en marcha, con pasajeros en su interior, y amenazó a los vigilantes de seguridad.

Los hechos sucedieron en la estación de Hospital General, en Sant Cugat del Vallès. Hasta seis grafiteros bajaron a las vías hicieron uso de sus sprays. Los vándalos no dudaron, además, en amenzar reiteradamente –incluso de muerte– a los vigilantes que intentaban disuadirlos. “Os vamos a pegar. No bajéis u os matamos. Más vale que no bajéis”, dijó uno de los asaltantes.