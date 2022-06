Colau trata de retener a la desesperada el Primavera Sound en Barcelona

La llegada de Ada Colau al frente del consistorio de Barcelona supuso toda una revolución política en la ciudad. La ex activista, así, logró el triunfo en las elecciones municipales del año 2015 gracias al tirón mediático que tenía en aquel momento la marca Podemos.

La actual alcaldesa de la ciudad, además, anunció en los días pasados que se presentaría a una tercera reelección algo que despertó la campaña electoral prematura. Algunos candidatos, como Ernest Maragall de ERC, tuvieron que mover ficha ante la decisión de Colau que, además, incumplía la promesa de solamente optar a dos mandatos.

Los gobiernos de Colau durante estos siete años, sin embargo, no han estado exentos de polémica. Con la lucha contra el coche cómo principal política la alcaldesa y su equipo han tratado de remodelar distintos ámbitos de la ciudad que han llegado a replantear, incluso, el modelo de esta.

Así las cosas, los festivales han sido uno de los principales campos de batalla más problemáticos para Colau. En ese sentido el Primavera Sound, celebrado en la Ciudad Condal desde 2001, ha amenazado en los últimos tiempos con abandonar Barcelona ante los inconvenientes del consistorio para su celebración.

El certamen que abre la temporada de festivales celebra este año su primera edición desde el inicio de la pandemia aunque podria ser una de las últimas. Así durante dos fines de semana habrán conciertos tanto en el Parc del Fòrum de Barcelona cómo en una quincena de salas de la capital catalana, para un total de doce días de eventos, algo que podría ser el desenlace final para la relación entre el festival y Barcelona que acaba contrato en 2023.

El codirector del Primavera Sound Gabi Ruiz aseguró recientemente de nuevo que los partidos que conforman el Ayuntamiento de Barcelona no quieren el festival. Incluso, llegó a exponer que no descarta celebrar todo el festival en Madrid en 2024 cómo ya había manifestado la organización en más de una ocasión.

Incluso, los dirigentes del festival han llegado a alertar de que el futuro del festival podría estar en Madrid debido a que en la capital “les quieren”. Además, en más de una ocasión el festival ha manifestado que la ciudad estaría encantada de acoger el certamen, algo que acrecentó los problemas con Barcelona.

Según los organizadores no notan el respaldo del consistorio barcelonés, mientras que la posible recepción de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ha sido siempre “impresionante”. Pese a la disputa desde el festival tambien se ha manifestado que le debe mucho a la ciudad y su gente, pero no así a la clase política.

Ante esta amenaza del festival el Ayuntamiento se ha visto obligado a mover ficha para retener un festival importante en muchos sentidos para la ciudad. Gracias a su gran longevidad el certamen es capaz de movilizar una gran cantidad de aficionados que, además, reportan grandes beneficios para la ciudad.

Oferta del Ayuntamiento de Barcelona

Así las cosas, el teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí, anunció que el Ayuntamiento ha ofrecido una nueva propuesta a los promotores del Primavera Sound para fijar las fechas de los próximos cuatro años así este pueda quedarse en la ciudad.

Aunque Martí no ha concretado más detalles de la propuesta, ha dicho que se está terminando de cerrar y que se basa en que el festival se pueda celebrar en las mismas condiciones que se ha hecho hasta ahora, es decir, manteniéndolo en el Fòrum y “tener más confort en el tiempo”. Además, ha explicado que están a la espera de una respuesta añadiendo que: “No me sé imaginar cuál es este problema insalvable para que el Primavera no pueda continuar en Barcelona”.

Sobre las declaraciones de Gabi Ruiz en las últimas semanas también ha dicho que no entienden “dónde está la queja”, afirmando que hay un clima de diálogo y buen entendimiento entre ambos, por lo que cree que las declaraciones del codirector son por los nervios previos a la celebración del festival, que empieza este jueves.