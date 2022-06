Colau y Ayuso se besan en el Primavera Sound de Barcelona

Una imagen inverosímil, un beso imposible entre Ada Colau es Isabel Díaz Ayuso, preside el Primavera Sound de Barcelona, el festival de música que arranca este jueves en la capital catalana. Se trata de una lona con un dibujo de un beso entre la alcaldesa de la capital catalana y la presidenta de la Comunidad de Madrid, situada en uno de los accesos a dos de los escenarios donde este jueves actuarán los cabezas de cartel de la jornada inaugural a pie de playa.

En las antípodas políticas, ambas dirigentes se besan en un retrato que busca romper con la rivalidad entre ambas al menos en el plano artístico y con el Primavera como testigo de excepción. De hecho, la imagen es autoría del propio festival, han explicado fuentes de la organización a Europa Press, y está situada junto a otra lona con el mensaje ‘Barcelona + Madrid = Primavera Sound. Diversidad, cultura, tolerancia’.

Un beso para un reencuentro imposible coincidiendo con la rivalidad entre Madrid y Barcelona por ser la ciudad que acabe acogiendo el festival en los próximos años. Es más, la presente edición está marcada por la polémica generada a raíz del anuncio de que en 2023 el festival tendrá doble sede: del 1 al 3 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona y del 8 al 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey (Madrid).

La caja de los truenos la ha destapado la propia organización del festival esta semana, con el codirector Gabi Ruiz asegurando que los partidos que conforman el Ayuntamiento de Barcelona no quieren que el certamen. “El problema con Barcelona es que no nos quiere, directamente es eso. Este Gobierno municipal formado por dos partidos no nos quiere”: “No creen en el festival. No creen que sea una propuesta cultural importante. Nos tratan como una molestia”.

Unas declaraciones que han levantado una fuerte polvareda política y social. Tanto es así que este mismo jueves, el teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí, ha anunciado a la desesperada que el Consistorio ha ofrecido una propuesta a los promotores del festival para fijar las fechas para los próximos cuatro años y que pueda quedarse en la ciudad.

El Primavera Sound celebra este año el veinte aniversario que no pudo conmemorar en 2020 a lo grande, con un completo cartel y previsiones de aforo prepandemia: si en 2001, año del nacimiento, tocaron 20 bandas de pop rock, en 2022 la oferta es de 500, de las que 55 actuarán en esta primera jornada, entre las cuatro de la tarde y las seis de la mañana del día siguiente.