Llovet elimina su artículo sobre el pasado de Borràs en la universidad ante la amenaza de ser denunciado

Dos días después de que publicara en su perfil de Facebook un largo y controvertido texto sobre el paso de Laura Borràs por la Univerisdad de Barcelona, el catedrático jubilado de este centro, Jordi Llovet, ha retirado la publicación. El motivo lo explica el propio Llovet de nuevo en su red social a través de dos mensajes donde denuncia que podía ser denunciado por injurias y calumnias por parte de Jaume-Alonso Cuevillas y Gonzalo Boye, abogados de la todavía presidenta del Parlament de Cataluña.

En un nuevo texto, Llovet explica que tras la publicación de sus reflexiones sobre la etapa de Borràs en la UB y la UOC recibió un correo de su hermana. En él explicaba que había recibido a última hora del día una llamada de Laura Borràs preguntando por él. “Está muy enfadada y te quiere denunciar por calumnias e injurias, ya ha hablado con sus abogados Boye y Cuevillas”. La presidenta del Parlament aseguraba que si Jordi Llovet no desmentía lo dicho en su escrito en Facebook “te llevará a los tribunales”. Por todo ello, a continuación agregó que “como no soy tan valiente como Laura Borràs, desmiento todo lo que he escrito en mi portal de Facebook, retiro todas las palabras que ella haya considerado injuriosas y calumnias, y le pido disculpas”.

Sin embargo, antes de retirar el texto, Llovet escribió otro para para recriminar que Borràs con su actitud “ya ha conseguido dos cosas”. Por un lado apunta que “ha quedado claro que hay un sector del independentismo (no todo) que se se revoluciona e insulta ante cualquier opinión que sea contraria a la suya, pronunciando unos improperios más propios de los cafres que de los catalanes”. Asimismo también recuerda que en la actualidad Cataluña está “profundamente y enfermamente dividida”, todo ello es consecuencia de una “iniciativa política o equivocada”, desde su punto de vista.

Llovet añade que será feliz si finalmente los tribunales absuelven a Borràs, aunque puntualiza que “la cosas en nuestro país, no van bien” y que eso no solamente por responsabilidad de los españoles. Todo ello lo concluye de manera enigmática diciendo que “soy amigo de Platón, pero todavía lo soy más de la verdad”.