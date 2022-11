Apreciar la diversidad para combatir el Bullying

En torno a 2 millones de niños sufren bullying en España y muchos de ellos, por miedo, vergüenza o desconfianza, lo viven en silencio, lo que les puede acabar generando estrés, ansiedad, aislamiento social e, incluso, conductas autolíticas.

El hecho de que cerca del 25% de la población en edad escolar sufra acoso, algo que se suele producir, sobre todo, en los últimos cursos de primaria y en secundaria, resulta alarmante y más por cuanto no hay unos protocolos de detección y actuación ante esta problemática claramente definidos, como tampoco existe una formación específica al respecto.

“Hay excesiva violencia en las escuelas y nos damos cuenta de que, generalmente, cada vez son más pequeños cuando empiezan a ejercerla. Primero era en 5º y 6º de Primaria donde más acoso había, después en 4º, y ahora, según un estudio de Fundación Barça, en 3º hay ya un 30 %”, señala Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar (NACE).

Ante este panorama, parece clave trabajar en la prevención del bullying, tanto en el entorno escolar como en el familiar, poniendo el foco principalmente en el respeto a la diversidad y haciendo hincapié en que lo diferente no ha de ser necesariamente malo. Y el primer paso para poder trabajar en este sentido es poner el tema sobre la mesa, visibilizarlo, lo cual no suele producirse con la frecuencia deseada.

Al respecto, Cabestany indica que “en acoso escolar, es muy importante la prevención y una de las herramientas preventivas es la educación emocional, que tiene que estar presente desde Infantil y Primaria. En Secundaria, ya es tarde porque ya se ha instalado una conducta de normalización de la violencia y del maltrato”. Y añade: “Ya desde pequeños los niños han de entender que todos son importantes, pero no sólo en lo individual, sino como grupo, porque cualquier cosa que te sucede a ti, me sucede a mí”.

El problema es que, frecuentemente, “en las escuelas, no se trabaja demasiado la gestión de grupos, ni tampoco se abordan lo que son las peculiaridades de algunos niños, es decir que, por ejemplo, no se explican las características de un niño Asperger o de altas capacidades”.

La presidenta de NACE comenta que “en la escuela, se debe incidir en el reconocimiento del otro y de aquello que le hace diferente, así como en la solidaridad y la camaradería”. “Hay una carencia en educación emocional, porque en las escuelas hay mucha mente y poco corazón”, advierte.

Programa Somos Únicos

En este contexto, la Fundación ColaCao ha puesto en marcha este curso el programa escolar Somos Únicos, cuyo objetivo principal es “prevenir el acoso escolar a través de la educación de las emociones y el respeto a la diversidad”, señala Javier Coromina, miembro del patronato de la fundación, quien, sobre el bullying, comenta que “según nos comentan los expertos, el gran problema es que se habla poco sobre ello y se esconde mucho, de manera que lo primordial es normalizar que se hable del acoso escolar”

Este proyecto, desarrollado en colaboración con la Asociación No al Acoso Escolar (NACE), facilita el material didáctico y los contenidos adecuados para que el profesorado de Educación Primaria pueda abordar el tema en el aula de manera eficaz y rigurosa haciendo especial hincapié en que las diferencias no son malas, no son algo negativo, sino más bien al contrario, ya que todo aquello que nos hace particulares, especiales, es un valor añadido.

“Lo que genera normalmente el bullying son las diferencias, que suelen asociarse con algo negativo, pero en realidad éstas son todo lo contrario, porque nos hacen únicos”, comenta Coromina y ese es uno de los ejes principales en torno al cual se desarrolla el programa. “Somos Únicos pretende educar para prevenir y, para ello, busca, en primer lugar, que cada niño identifique lo que le hace singular y descubra que eso no es malo y, a partir de ahí, la idea es hacerle ver que la diversidad es positiva y hay que respetarla para, en última instancia, enseñarle a reconocer aquellas conductas constitutivas de bullying y a que se sienta empoderado para denunciarlo”.

Para poder llevar este proyecto a las aulas, ColaCao ha puesto a disposición del profesorado diferentes materiales didácticos, todos ellos gratuitos y traducidos a las diferentes lenguas del Estado, que están adaptados a cada curso de primaria y que, además, los profesores pueden modular en función de la dinámica de la escuela, de manera que, por ejemplo, pueden elegir el tiempo que le quieran dedicar al asunto o cuándo hacerlo. Estos contenidos han sido desarrollados por expertos pedagogos y miembros de NACE, lo cual es una garantía de que éstos son rigurosos, eficaces y, además, van a resultar atractivos para los alumnos y útiles para los profesores.

Un caso de éxito

En este sentido, Eduard García Palacios, profesor de la escuela Guillem Fortuny de Cambrils que está desarrollando el programa en dos clases de 4º de Primaria, comenta que “el material que nos proporcionan alterna los materiales en formato clásico con los digitales y eso demuestra que quien lo ha preparado sabe cómo motivar a los niños”. “Además, plantean actividades realmente estimulantes y todo ello hace que los alumnos aprendan más rápido, que el mensaje cale y lo interioricen”

En definitiva, Somos Únicos facilita que, “en el entorno escolar se aborde la temática del bullying, desencadena que alumnos y profesores rompan el silencio y hablen sobre el acoso escolar”, señala Coromina, y, a juzgar por el feedback recogido durante una prueba piloto que se llevó a cabo para validar el funcionamiento del proyecto antes de su puesta en marcha y en la que participaron 600 alumnos de centros de las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid, éste “es capaz de cambiar la dinámica de grupo para que los alumnos se respeten más los unos a los otros”, algo que confirma Eduard.

“Hemos visto cambios desde que pusimos en marcha el programa. Sobre todo, hemos comprobado que ha arraigado la idea de grupo y cuando pasa algo, actúan como tal”, comenta el profesor, quien tiene claro que “hay cosas que en el pasado se podían producir, que ahora tenemos claro que no pasarían”. Y como ejemplo recuerda que “un día, un alumno volvió del patio llorando porque le estaban molestando y entonces, pese a que otros compañeros vieron lo que estaba sucediendo, nadie dijo nada, pero estoy seguro que a día de hoy no actuarían con esa indiferencia, porque saben que eso también te hace culpable”.

Para Eduard, Somos Únicos es una gran iniciativa y no solo porque facilita de forma gratuita recursos a los profesores para abordar la problemática del bullying, sino porque además “ofrece una línea de trabajo con una perspectiva diferente, basada en la idea de que las diferencias son positivas y que si todos fuéramos iguales, la vida sería muy aburrida”.

El profesor destaca también el decálogo que está incluido entre el material y que hace hincapié en que tan culpable es el que comete acoso como el que lo presencia y no actúa, así como la capacidad de los contenidos para potenciar el trabajo en equipo y recuerda con especial reconocimiento la actividad sugerida por el programa que permitió a los alumnos ser conscientes de que los compañeros con los que todos querían ir y compartir su tiempo, eran siempre los mismos, igual que aquellos que, con frecuencia, solían ser los más aislados por el grupo, de manera que así aprendieron a valorar a todas las amistades.

En cualquier caso, la satisfacción de la escuela Guillem Fortuny con ‘Somos Únicos’ ha hecho que ésta deje de trabajar la problemática del bullying como lo venía haciendo hasta ahora para hacerlo, exclusivamente, siguiendo la línea de trabajo propuesta por el programa. Es más, de cara “al año que viene, la idea es desarrollarlo en todos los cursos de Primaria”, desvela Eduard.

Así las cosas, si a día de hoy y desde que se pusiera en marcha el programa en mayo de este año, ya hay 1118 escuelas inscritas al proyecto, que, de esta manera, ha podido llegar a 85.118 alumnos, la previsión, según apunta Coromina, “es llegar al 10% de los colegios de España”