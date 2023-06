El actor catalán Juanjo Puigcorbé desde Madrid: "Gracias ERC por sus CUCHILLADAS. Espero que NADIE OS VOTE NUNCA MÁS, pandilla de hdp!!!

“Després de 7 anys de no poder treballar a Barcelona, avui sóc a Madrid per presentar 1 de les sèries en les he que treballat, +aquesta magnífica película. Gràcies erc per les vostres GANIVETADES. Espero que NINGÚ US VOTI MAI MÉS, colla de fdp!!!”, (Después de 7 años de no poder trabajar en Barcelona, hoy estoy en Madrid para presentar 1 de las series en las que he trabajado, esta magnífica película. Gracias erc por sus CUCHILLADAS. Espero que NADIE OS VOTO NUNCA MÁS, pandilla de hdp!!!), reza uno de los últimos tuits del popular actor catalán Juanjo Puigcorbé. DE 2015 a 2018, casi tres años, fue concejal de la formación republicana e independentista en el Ayuntamiento de Barcelona, y llegó a ser el número 2 de la formación en el Consistorio.

Todo era muy diferente 2018. Puigcorbé, conocido entre otros papeles por hacer del Rey Juan Carlos I en la serie “Felipe y Letizia”, se había metido tanto en el papel de independentista que venía interpretando en los últimos años que se catalanizó el nombre.

Así, tanto en su cuenta de la red social Twitter como en la web de la Diputación Provincial de Barcelona (era concejal del Ayuntamiento de Barcelona por ERC) pasó a llamarse Joan Josep, lo cual levantó numerosas críticas además de un sinfín de chanzas en las redes sociales.

“La evolución que yo he hecho es una evolución mayoritaria: cerca de medio millón de personas se han desencantado y buscan su sitio. Entiendo que muchos no se han definido. Creo que esta es la gran batalla electoral”, declaró en ese momento.