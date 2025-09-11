Alerta amarilla en una Diada pasada por agua: la lluvia amenaza conciertos y manifestaciones en Cataluña

La Diada de Cataluña 2025 podría verse condicionada por el tiempo. Aunque la mañana arranca con cielos poco nubosos en buena parte del territorio, el Meteocat prevé un empeoramiento progresivo de las condiciones meteorológicas a lo largo del día. Esto podría complicar los conciertos, actos culturales y manifestaciones programadas en Barcelona y otras ciudades catalanas.

Durante la mañana del 11 de septiembre, el cielo se mantendrá despejado o con intervalos de nubes, especialmente en el nordeste y el Pirineo, donde incluso se esperan momentos de cielo cubierto. Sin embargo, será a partir del mediodíacuando las nubes ganen terreno y aparezcan los primeros chubascos, en un inicio en el litoral y prelitoral norte, para extenderse después hacia el litoral central.

Tarde complicada para los actos de la Diada

La previsión es clara: por la tarde y primeras horas de la noche podrían registrarse lluvias de intensidad entre débil y moderada, con acumulaciones poco abundantes en general, aunque en algunos puntos del litoral norte podrían ser más significativas. Este escenario pone en alerta a los organizadores de los principales actos de la Diada, especialmente los conciertos multitudinarios previstos en el centro de Barcelona.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas en torno a los 24 ºC y mínimas de 14 ºC, mientras que el viento será flojo en general, aunque en el litoral se impondrá el componente sur en las horas centrales del día. En el Empordàsoplará tramuntana y en el sur de Cataluña, mestral, ambos de intensidad floja a moderada.

Riesgo de que la lluvia condicione la Diada

El Meteocat recuerda que, aunque no se esperan lluvias torrenciales, la coincidencia con las manifestaciones y actos de la Diada puede suponer complicaciones logísticas y afectar al desarrollo de los mismos. Desde Protección Civil recomiendan consultar los avisos actualizados y planificar desplazamientos y asistencia a actividades al aire libre con previsión.

En definitiva, Cataluña vivirá una Diada marcada por la incertidumbre meteorológica, donde la lluvia, aunque intermitente, podría convertirse en la gran protagonista de la jornada.