La Grossa de la Diada 2025: consulta aquí los premios de la lotería del 11 de septiembre en Cataluña

Cada 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada Nacional de Cataluña, se celebra un sorteo muy especial: La Grossa de la Diada. Este 2025, el sorteo reparte millones de euros en premios y, como gran atractivo, el premio especial de 2 millones de euros que puede cambiar la vida de una única persona.

¿Cómo funciona La Grossa de la Diada?

El sistema es el mismo que en el resto de sorteos de La Grossa: participan 80.000 números (del 00000 al 79999), con 35 series de cada número. Cada boleto tiene un precio de 5 euros.

Los premios principales son:

Premio especial (número + serie): 2 millones de euros .

. Primer premio (5 cifras): 50.000 euros .

. Segundo premio (5 cifras): 20.000 euros .

. Tercer premio (5 cifras): 10.000 euros.

Además, hay otros premios secundarios y reintegros que permiten recuperar lo jugado o llevarse cantidades más pequeñas.

El premio de 2 millones solo se concede si coinciden el número y la serie, por lo que, aunque haya hasta 35 boletos con el mismo número ganador, únicamente uno de ellos puede llevarse esa suma millonaria.

¿A qué hora se conocen los resultados?

La hora exacta del sorteo no se retransmite en directo, pero históricamente los números premiados se hacen públicos entre las 13:00 y las 14:00 horas en la página oficial de Loteries de Catalunya. En años anteriores, incluso se han retrasado hasta media tarde, por lo que conviene estar atento.

¿Por qué se celebra este sorteo el 11 de septiembre?

La Grossa de la Diada tiene un fuerte simbolismo: coincide con el Día Nacional de Cataluña, fecha en la que se recuerda la caída de Barcelona en 1714 durante la Guerra de Sucesión Española. Más allá de los actos políticos y culturales, este sorteo añade un componente popular y festivo a la jornada.

Para saber si tu número ha sido premiado, basta con entrar en la web oficial de Loteries de Catalunya y utilizar el comprobador de resultados. También se publican los números en medios de comunicación y se pueden consultar en los puntos de venta autorizados.

Este 2025, miles de catalanes sueñan con que la suerte les sonría en La Grossa de la Diada. Quizá hoy sea el día en que el premio millonario caiga en tus manos.