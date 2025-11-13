La ANC llama a politizar el partido de fútbol Cataluña-Palestina

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha hecho un llamamiento a convertir el partido amistoso entre las selecciones de Cataluña y Palestina, que se disputará el próximo 18 de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, en una jornada que pretende ser de reivindicación política y solidaridad internacional.

A través de un vídeo difundido en la red social X, Llach animó a los catalanes a llenar las gradas con banderas estelades para mostrar el apoyo a la independencia de Cataluña y, también, expresar solidaridad con el pueblo palestino. «Palestina necesita un Estado, Cataluña también», afirmó el presidente de la entidad, subrayando el paralelismo que la ANC establece entre las dos «causas».

Llach recuerda que la Assemblea «siempre luchará por la independencia de Cataluña» y, por ese motivo, respaldará las selecciones catalanas en todos los ámbitos, incluido el deportivo. «La lucha de los pueblos es muy importante para su liberación y su realización colectiva. Una nación, una selección», sentenció.

El partido, organizado por la Federació Catalana de Futbol (FCF) junto con la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona y la plataforma Act x Palestine, ha generado una gran polémica. Se espera que acudan unos 20.000 espectadores, y la recaudación se destinará íntegramente a proyectos humanitarios para la reconstrucción de Gaza, así como a iniciativas que promuevan, a ojos de los organizadores, «la justicia y la cultura como resistencia».

El encuentro también ha despertado cierta polémica política. Grupos como Vox han criticado la utilización del evento con fines ideológicos y han denunciado que el Ayuntamiento de Barcelona podría destinar más de 600.000 euros de fondos públicos a su organización. Por el contrario, desde el independentismo se defiende que el partido es una oportunidad para visibilizar la causa catalana en el ámbito internacional.